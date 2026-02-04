Grèce : 14 morts dans un affrontement entre garde-côtes et trafiquants d'êtres humains

>> L'Algérie et l'Italie signent un nouvel accord global en matière de sécurité
>> Immigration : 11 corps sans vie récupérés au large de la Libye
>> Le Royaume-Uni enregistre un nombre record de demandes d'asile
Deux garde-côtes ont été blessés lors de l'affrontement. Sept enfants et une femme enceinte figurent parmi les victimes. Tous les blessés ont été transportés à l'hôpital général de Chios pour y être soignés. Une opération conjointe de recherche et de sauvetage lancée par les garde-côtes et l'armée de l'air est en cours, des survivants ayant signalé que plusieurs personnes étaient toujours portées disparues.
Xinhua/VNA/CVN