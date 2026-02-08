Cuba adopte la semaine de quatre jours pour faire face à la crise énergétique

Le gouvernement cubain a annoncé vendredi une série de mesures d’urgence pour faire face à la grave crise énergétique que traverse le pays. Parmi ces décisions figurent l’instauration d’une semaine de travail de quatre jours dans les administrations et les entreprises publiques, le recours accru au télétravail, des restrictions sur la vente de carburant, la réduction des services de transports publics et la fermeture temporaire de certains établissements touristiques.

Le vice-Premier ministre Oscar Pérez-Oliva Fraga a expliqué à la télévision d’État que ces mesures visaient à préserver les services essentiels et à maintenir les activités économiques indispensables. Selon lui, le carburant disponible sera prioritairement réservé à la production d’électricité, à l’approvisionnement alimentaire et aux secteurs générateurs de devises.

Dans le domaine de l’éducation, les journées de cours seront raccourcies et les universités adopteront un fonctionnement semi-présentiel. Certains salariés, notamment dans le secteur bancaire, ont été renvoyés temporairement chez eux tout en continuant de percevoir leur salaire pendant au moins un mois.

Parallèlement, le gouvernement a assuré qu’il poursuivrait ses investissements dans les énergies renouvelables et la production nationale de pétrole, qui couvre actuellement environ 30% des besoins du pays. En 2025, l’installation de 49 parcs photovoltaïques a permis d’augmenter la part de l’énergie solaire, passée de 3% à 10% en deux ans.

La veille de ces annonces, le président Miguel Díaz-Canel avait averti la population, forte de 9,6 millions d’habitants, de l’arrivée de "temps difficiles". Il a rappelé que les autorités s’inspiraient des mesures adoptées durant la "période spéciale" des années 1990, qui avait plongé Cuba dans une profonde crise économique marquée par des pénuries alimentaires et d’importantes coupures d’électricité.

