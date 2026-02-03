L'Égypte commence à admettre les Palestiniens blessés et malades de Gaza

Des sources palestiniennes ont déclaré lundi que le premier groupe de Palestiniens malades et blessés avait quitté la bande de Gaza pour rejoindre l'Égypte par le poste-frontière de Rafah, après que ce point de passage terrestre essentiel a rouvert dimanche à titre d'essai.

>> Le poste-frontière de Rafah bientôt rouvert, "porte vers la vie" des Gazaouis

>> Le représentant palestinien appelle au retrait complet de l'occupation sioniste de Gaza

Des sources palestiniennes ont déclaré lundi 2 février que le premier groupe de Palestiniens malades et blessés avait quitté la bande de Gaza pour rejoindre l'Égypte par le poste-frontière de Rafah, après que ce point de passage terrestre essentiel a rouvert dimanche 1er février à titre d'essai. Les sources ont indiqué que cinq patients, accompagnés de dix proches ou soignants, avaient traversé la frontière entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte. Elles ont ajouté que jusqu'à présent, parmi ceux qui avaient déjà quitté la bande de Gaza, aucun n'était revenu dans l'enclave depuis l'Égypte. La chaîne d'information égyptienne Al-Qahera News a confirmé le transfert en citant des responsables égyptiens. Ce transfert est survenu quelques heures après que le poste-frontière de Rafah a partiellement rouvert pour la première fois en plus d'un an et demi, dans le cadre de la seconde phase du cessez-le-feu à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN