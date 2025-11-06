Ouragan Melissa

L'ONU lance un plan d'action de 74 millions de dollars pour Cuba

Le système des Nations unies à Cuba a lancé un plan d'action d'un montant total de 74 millions de dollars pour soutenir la réponse du pays aux effets dévastateurs de l'ouragan Melissa, en collaboration avec le gouvernement cubain, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies.

M. Haq a précisé lors d'un point de presse quotidien que ce plan vise à venir en aide à 1 million de personnes parmi les 2,2 millions qui sont dans le besoin dans les provinces orientales de Granma, Santiago de Cuba, Holguin et Guantanamo.

Citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le porte-parole a indiqué que le plan d'action prévoit une réponse coordonnée des agences onusiennes pour soutenir le gouvernement cubain et le système de défense civile.

La réponse se concentre sur la santé, l'eau et l'assainissement, les abris, l'éducation et les premières tentatives de récupération, une attention particulière étant accordée aux besoins des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, a-t-il énuméré.

