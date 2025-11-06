L'ONU lance un plan d'action de 74 millions de dollars pour Cuba

>> Le méga ouragan Melissa frappe la Jamaïque avant de partir vers Cuba
>> "Nulle part où dormir" : après l'ouragan Melissa, les Jamaïcains face aux destructions
>> L'ouragan Melissa se dirige vers les Bermudes, au moins 20 morts à Haïti
|L’ouragan Melissa a détruit de nombreuses maisons à Santiago de Cuba.
|Photo : Reuters/CVN
M. Haq a précisé lors d'un point de presse quotidien que ce plan vise à venir en aide à 1 million de personnes parmi les 2,2 millions qui sont dans le besoin dans les provinces orientales de Granma, Santiago de Cuba, Holguin et Guantanamo.
Citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), le porte-parole a indiqué que le plan d'action prévoit une réponse coordonnée des agences onusiennes pour soutenir le gouvernement cubain et le système de défense civile.
La réponse se concentre sur la santé, l'eau et l'assainissement, les abris, l'éducation et les premières tentatives de récupération, une attention particulière étant accordée aux besoins des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, a-t-il énuméré.
Xinhua/VNA/CVN