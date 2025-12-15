Les pays latino-américains de l'Alba approuvent un plan d'aide énergétique à Cuba

>> Les Cubains affolés face à l'envolée des prix

>> Cuba donne le feu vert aux PME, une réforme attendue par le secteur privé

>> Cuba autorise l'investissement étranger dans le commerce

Le 10 décembre, les États-Unis ont saisi dans les Caraïbes un navire transportant du pétrole vénézuélien à destination de Cuba, qui a dénoncé l'"impact direct" que cela aurait sur son système énergétique, très largement dépendant des combustibles fossiles. Dans sa déclaration finale, l'Alba a annoncé avoir approuvé la création de la Mission internationale pour l'énergie et l'électricité "dans le but de soutenir la république sœur de Cuba dans le rétablissement total de l'énergie électrique" sur l'île des Caraïbes. La proposition émane du président vénézuélien Nicolás Maduro, qui a dirigé depuis Caracas un sommet virtuel des chefs d'État à l'occasion du 21e anniversaire du bloc. Il s'agit d'une "mission spéciale visant à apporter un soutien extraordinaire et particulier au peuple cubain dans sa lutte contre le blocus et les répercussions sur toutes les questions liées à l'énergie et à l'électricité", a-t-il déclaré. Cuba, sous embargo américain, fait face à une grave crise économique, avec un manque cruel de devises.

AFP/VNA/CVN