Le bilan des séismes au Venezuela s'élève désormais à 4.490 morts

Le bilan des séismes survenus le 24 juin au Venezuela s'élève désormais à 4.490 morts, a déclaré dimanche 12 juillet le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Rodriguez a indiqué, dans un point de presse quotidien publié sur les réseaux sociaux, que le nombre de blessés reste stable à 16.740, tandis que le nombre de personnes bénéficiant d’une aide s’élève désormais à 120.794. Les autorités ont mis en place 108 camps et abris temporaires pour les personnes qui se sont retrouvées sans domicile.

Au total, 31.837 membres des équipes vénézuéliennes restent mobilisés pour les opérations de secours, soutenus par 2.422 secouristes internationaux.

Le Venezuela a enregistré 1.222 répliques depuis les deux séismes, selon ce point presse.

Xinhua/VNA/CVN