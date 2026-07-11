Dix jours au Venezuela : le témoignage des secouristes vietnamiens

Dix jours passés au cœur de la zone sinistrée au Venezuela ont permis aux secouristes vietnamiens de témoigner d’une mission marquée par l’engagement, la solidarité et le sens des responsabilités.

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Photo : VNA/CVN

Pendant dix jours au cœur de la zone dévastée par le double séisme au Venezuela, les secouristes vietnamiens ont travaillé sans relâche au milieu des décombres et dans des conditions extrêmement difficiles, avec un objectif simple : retrouver une victime de plus et redonner un peu d'espoir aux familles dans l'attente.

De retour au Vietnam dans les premières heures du 11 juillet, ils rapportent bien plus que le bilan d'une mission humanitaire accomplie : ils reviennent avec des souvenirs marquants de la souffrance humaine et de la solidarité née au cœur de la catastrophe.

À leur arrivée à l'aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, les membres de la mission vietnamienne de recherche et de sauvetage ont partagé leur expérience de cette intervention humanitaire au Venezuela.

Le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département de sauvetage et de secours (État-major général), qui dirigeait pour la troisième fois une mission humanitaire vietnamienne à l'étranger, a estimé que la réussite de l'opération reposait avant tout sur le sens des responsabilités et la solidarité envers le peuple vénézuélien.

Photo : VNA/CVN

"En venant aider le Venezuela à faire face aux conséquences du double séisme, nous assumons une responsabilité internationale, mais nous exprimons aussi les sentiments du peuple vietnamien envers le peuple vénézuélien", a-t-il déclaré.

Sous une chaleur accablante, les secouristes ont travaillé dans des bâtiments effondrés où les corps des victimes se décomposaient rapidement. Malgré le risque permanent de nouvelles secousses, les équipes vietnamiennes, réparties en six à huit groupes, sont restées présentes en permanence sur les lieux des opérations pendant toute la durée de la mission.

Le général Pham Van Ty garde surtout en mémoire l'évolution du regard de la population locale envers la délégation vietnamienne. D'abord sceptiques quant à la capacité des secouristes vietnamiens à intervenir dans des zones jugées inaccessibles par d'autres équipes internationales, les habitants ont progressivement exprimé leur émotion et leur reconnaissance à mesure que les victimes étaient retrouvées et remises à leurs familles. Les autorités et la population locales ont salué le sens des responsabilités et la disponibilité constante de la délégation vietnamienne.

Avant de quitter le Venezuela, la délégation a également remis aux autorités locales l'ensemble des équipements et matériels encore utilisables afin de soutenir la poursuite des opérations de secours et l'aide aux populations sinistrées.

Photo : VNA/CVN

Cette mission au cœur de la catastrophe a profondément marqué les militaires vietnamiens. Pour le capitaine Khuât Cao Khanh, de l'Hôpital militaire 105, chaque minute passée sur le terrain était l'occasion de venir en aide à davantage de victimes.

Une équipe cynophile de recherche et de sauvetage, composée de dix militaires et de huit chiens spécialisés, a également participé aux opérations. Le sous-colonel Trân Quôc Huong, chef du Département de l'identification par l'odorat à l'École intermédiaire N°24, a souligné que les éloges adressés par la présidente par intérim du Venezuela constituaient un encouragement, mais qu'ils devaient surtout inciter les équipes à poursuivre leurs entraînements afin d'être toujours prêtes à intervenir.

Selon lui, la principale leçon de cette mission ne réside pas seulement dans les résultats obtenus, mais aussi dans l'expérience acquise en vue des futures opérations internationales. Évoquant les embrassades, les poignées de main et les larmes des habitants au moment du départ de la délégation vietnamienne, il estime que ces souvenirs resteront gravés dans la mémoire de tous les participants.

"Participer à une mission de recherche et de sauvetage ne consiste pas seulement à sauver des vies. Chaque militaire est aussi un ambassadeur de l'Armée populaire du Vietnam. Ses paroles, ses actes et son comportement doivent toujours être exemplaires", a conclu le sous-colonel Trân Quôc Huong.

VNA/CVN