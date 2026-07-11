Venezuela : le bilan du double séisme passe à 4.118 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4.000 victimes à 4.118 morts, alors que les équipes poursuivent le déblayage des décombres dans les zones les plus touchées, ont indiqué vendredi 10 juillet les autorités.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le nombre de blessés reste stable à 16.740, selon les chiffres communiqués lors d'un point de situation par le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez. À ce jour, 6.462 personnes ont été secourues.

Selon ce bilan, 86.794 familles ont reçu une aide, tandis que 17.266 personnes ont été hébergées dans 89 camps provisoires répartis dans tout le pays. Par ailleurs, 17.907 personnes se sont retrouvées sans abri après que leur logement a été endommagé ou détruit.

Les opérations de secours se poursuivent avec 30.076 personnels, 29.843 bénévoles et 3.454 secouristes internationaux déployés dans tout le pays.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le Nord du Venezuela.

Le Venezuela a enregistré 1.171 répliques depuis les deux séismes, selon les autorités.

Appel aux dons

L'espoir de trouver des survivants est infime, alors que des centaines de familles continuent de fouiller les décombres à la recherche des dépouilles de leurs proches.

L'ONU a lancé mercredi 8 juillet un appel aux dons pour aider le Venezuela à faire face aux conséquences du désastre, Caracas appelant de son côté plusieurs pays à débloquer les actifs vénézuéliens gelés dans le cadre de sanctions.

Les travaux de reconstruction s'annoncent fastidieux dans le Nord du pays, particulièrement touché, où des centaines d'immeubles sont complètement détruits ou inhabitables.

Xinhua-AFP/VNA/CVN