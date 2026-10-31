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"Les défenses aériennes ont intercepté et détruit un drone hostile dans la région de Riyad", a déclaré le porte-parole de la coalition, Turki al-Malki, ajoutant que "des débris issus de l'interception (étaient) tombés sans faire de blessés".
AFP/VNA/CVN