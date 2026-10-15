Congo/Inondations : plus de 16.000 personnes sinistrées dans le Nord-Est

Plus de 16.000 personnes ont été sinistrées à la suite des inondations dans le département de la Likouala, dans le Nord-Est de la République du Congo, a annoncé mercredi soir 14 octobre à Brazzaville le porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla.

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Plus de 16.000 personnes ont été sinistrées à la suite des inondations dans le département de la Likouala, dans le Nord-Est de la République du Congo, a annoncé mercredi soir 14 octobre à Brazzaville le porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla. "De graves inondations consécutives à de fortes pluies affectent depuis quelques jours le département de la Likouala, notamment la sous-préfecture d'Epena (...) 16.739 personnes sont sinistrées, soit 2.738 ménages touchés ; 11 villages de la sous-préfecture sur 22 sont inondés", a précisé M. Moungalla à l'issue du compte rendu du Conseil des ministres. Selon lui, le ministère de la Défense nationale a reçu l'instruction de mobiliser des hélicoptères de transport pour appuyer les équipes des ministères en charge de l'action humanitaire et de la santé. La réponse humanitaire ainsi lancée sera coordonnée par une cellule de crise constituée des ministères compétents, a-t-il souligné.

Xinhua/VNA/CVN