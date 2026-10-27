La Jordanie et l'Irak signent des accords pour renforcer leur coopération

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Selon un communiqué des services du Premier ministre jordanien, ces accords portent sur la coopération diplomatique, les politiques de concurrence et de lutte contre les monopoles, la protection des consommateurs, le soutien aux petites et moyennes entreprises, les documents et manuscrits, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'éducation ainsi que la protection de l'environnement. Le Premier ministre jordanien, Jafar Hassan, et son homologue irakien, Ali al-Zaidi, ont discuté des mécanismes permettant de faire avancer la mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'interconnexion électrique et de la sécurité, selon le communiqué. Plus tôt dans la journée, le roi Abdallah II de Jordanie s'est entretenu avec M. al-Zaidi. Le souverain a réaffirmé le soutien de la Jordanie au rôle de l'Irak dans la promotion de la sécurité et de la stabilité régionales. Selon les statistiques officielles, les échanges commerciaux entre la Jordanie et l'Irak ont augmenté de 14% au cours des huit premiers mois de l'année, atteignant 1,131 milliard de dollars américains, contre 992 millions de dollars sur la même période de l'année précédente.

Xinhua/VNA/CVN