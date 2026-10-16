icon search
mask
Brefs / International
Un navire prend feu en mer Noire près de la Roumanie, 8 personnes portées disparues

Un navire battant pavillon de Saint-Marin a pris feu jeudi matin 15 octobre en mer Noire, près de la Roumanie. Huit des 12 membres d'équipage sont portés disparus, ont rapporté des médias roumains.

>> Mer Noire : l’établissement de zones dangereuses complique la reprise du trafic

>> L'ONU continuera à œuvrer en faveur de l'Initiative céréalière de la mer Noire

>> Le secrétaire général de l'ONU salue les accords sur la mer Noire

L'accident s'est produit à environ 13 milles nautiques au sud-est de Sulina, a annoncé l'Autorité navale roumaine. Douze personnes se trouvaient à bord du navire. Quatre sont saines et sauves, tandis que huit autres restent portées disparues. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours. Il s'agit du dernier incident impliquant un navire en mer Noire où des attaques de drones ont eu lieu récemment. Le Yara J, pétrolier-chimiquier battant pavillon des Comores et ancré dans les eaux territoriales roumaines, aurait été touché mercredi 14 octobre par un drone et a pris feu.

Xinhua/VNA/CVN

#Mer Noire #Roumanie #navige #incendie

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top