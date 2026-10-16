Un navire prend feu en mer Noire près de la Roumanie, 8 personnes portées disparues

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L'accident s'est produit à environ 13 milles nautiques au sud-est de Sulina, a annoncé l'Autorité navale roumaine. Douze personnes se trouvaient à bord du navire. Quatre sont saines et sauves, tandis que huit autres restent portées disparues. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours. Il s'agit du dernier incident impliquant un navire en mer Noire où des attaques de drones ont eu lieu récemment. Le Yara J, pétrolier-chimiquier battant pavillon des Comores et ancré dans les eaux territoriales roumaines, aurait été touché mercredi 14 octobre par un drone et a pris feu.

Xinhua/VNA/CVN