La Chine est disposée à promouvoir le commerce des biens à double usage avec l'UE

La Chine est prête à collaborer avec l'Union européenne (UE) pour continuer à tirer parti du mécanisme de dialogue sur le contrôle des exportations et favoriser le développement du commerce bilatéral des biens à double usage, a déclaré jeudi 15 octobre un porte-parole du ministère du Commerce.

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La Chine est prête à collaborer avec l'Union européenne (UE) pour continuer à tirer parti du mécanisme de dialogue sur le contrôle des exportations et favoriser le développement du commerce bilatéral des biens à double usage, a déclaré jeudi 15 octobre un porte-parole du ministère du Commerce. Le porte-parole du ministère, He Yadong, s'est ainsi exprimé lors d'un point de presse régulière, en réponse à une question des médias concernant les licences d'exportation de terres rares vers l'UE. "La Chine est disposée à continuer de faciliter l'approbation des licences d'exportation de terres rares vers l'UE, et espère que l'UE facilitera la résolution réciproque des dossiers clés de licences concernant la Chine dans le domaine des biens à double usage", a déclaré M. He.

Xinhua/VNA/CVN