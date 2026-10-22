Le Royaume-Uni et Oman conviennent de la nécessité d'ouvrir le détroit d'Ormuz

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La réouverture du détroit d'Ormuz permettrait de réduire la pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'atténuer l'impact sur la population britannique, a déclaré M. Burnham lors d'une rencontre avec le sultan d'Oman à Downing Street. Abordant la situation au Moyen-Orient, M. Burnham a souligné le rôle clé joué par Oman dans la stabilité régionale et a remercié ce pays pour ses efforts en faveur de la réouverture du détroit d'Ormuz, selon le communiqué. Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques conjointes contre Téhéran et d'autres villes iraniennes. L'Iran a riposté par des vagues d'attaques de missiles et de drones visant Israël ainsi que les bases et les installations américaines dans la région, et a renforcé son emprise sur le détroit d'Ormuz. Avant le conflit, environ 20,3 millions de barils de pétrole et de brut transitaient chaque jour par le détroit, ce qui représentait environ 25% du commerce maritime mondial de pétrole.

Xinhua/VNA/CVN