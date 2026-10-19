Un huitième cas d'Ebola au Kenya

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Ce nouveau cas est un homme de 49 ans qui a notamment présenté des symptômes de fièvre, maux de tête et des douleurs musculaires, a indiqué le directeur de la Santé du ministère, Patrick Amoth. "Il ne s’agit pas d’un professionnel de santé à proprement parler, mais d’un agent de service auprès des patients", s'occupant par exemple du linge, nettoyage des chambres, a-t-il précisé lors d'un entretien avec la chaîne privée kényane Citizen TV dimanche soir 19 octobre. Cet homme avait été placé en quarantaine le 9 octobre. Il a probablement été exposé au virus dans la chambre du premier patient kényan, a aussi expliqué M. Amoth. Le Kenya a déclaré le 6 octobre un premier cas et un premier décès d'Ebola sur son territoire, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années qui vivait en République démocratique du Congo (RDC), où une épidémie a été déclarée en mai.

AFP/VNA/CVN