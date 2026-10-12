L'Iran est prêt à contribuer à l'ouverture d'un dialogue entre l'Arabie saoudite et le Yémen

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé dimanche 11 octobre que son pays était prêt à apporter toute forme d'aide pour faciliter l'ouverture d'un dialogue entre l'Arabie saoudite et le Yémen et favoriser une solution politique au conflit en cours.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Il a fait ces déclarations lors d'un entretien téléphonique avec son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhan ben Abdellah Al Saoud. Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur les dernières évolutions de la situation au Moyen-Orient, selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

M. Araghchi a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'escalade des tensions. Il a estimé que persister dans une approche militaire et fermer les yeux sur les solutions politiques ne faisait qu'aggraver davantage la situation actuelle, soulignant qu'il n'existait aucune solution militaire aux crises au Moyen-Orient.

Cet entretien intervient dans un contexte d'escalade entre l'Arabie saoudite et les Houthis, marquée par une intensification des frappes saoudiennes contre les zones contrôlées par les Houthis au Yémen et des attaques de missiles et de drones houthis contre des cibles en Arabie saoudite, notamment des aéroports et des installations énergétiques.

Samedi 10 octobre, une attaque des Houthis contre un terminal passagers de l'aéroport international du roi Khalid à Riyad a fait douze morts et 309 blessés, selon les autorités saoudiennes.

Xinhua/VNA/CVN