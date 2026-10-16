Les États-Unis envisagent d'utiliser "la mère de toutes les bombes" contre l'Iran

L'armée américaine a élaboré de nouveaux plans d'attaque qui pourraient impliquer l'utilisation de la "mère de toutes les bombes" pour frapper les infrastructures énergétiques et les sites nucléaires iraniens si le président Donald Trump ordonnait la reprise des opérations de combat, que ce soit avant ou après les élections de mi-mandat, a rapporté jeudi 15 octobre la chaîne américaine d'information CNN, citant plusieurs responsables américains proches du dossier.

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"L'utilisation de la GBU-43/B (bombe à effet de souffle massif, Massive Ordnance Air Blast Bomb) ou MOAB, la plus grosse bombe non nucléaire de l'arsenal américain, pour la première fois dans le conflit avec l'Iran marquerait une escalade notable, même si des doutes subsistent quant à son efficacité pour atteindre les objectifs stratégiques déclarés par M. Trump ou pour faire pencher la balance du conflit", indique le reportage, citant plusieurs sources proches des discussions internes de planification militaire concernant un éventuel déploiement de cette arme. Cette évolution intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, malgré les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit. Le 8 octobre, M. Trump a affirmé que les États-Unis ne lanceraient pas de nouvelles attaques contre l'Iran avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, invoquant des discussions en cours avec des responsables iraniens, tout en laissant ouverte la possibilité de nouvelles opérations militaires par la suite.

Xinhua/VNA/CVN