Les Houthis du Yémen revendiquent deux attaques de missiles et de drones

Le groupe des Houtis du Yémen a annoncé samedi 19 septembre avoir lancé deux attaques de grande envergure à l'aide de missiles et de drones, visant la capitale saoudienne Riyad ainsi qu'une installation de la compagnie pétrolière Aramco située à Yanbu, ville de l'ouest de l'Arabie saoudite, dans un contexte de forte escalade des hostilités entre les deux camps.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué diffusé par la chaîne de télévision houthie Al-Masirah, Yahya Sarea,le porte-parole militaire du groupe, a indiqué que ces opérations ont impliqué "un grand nombre de missiles balistiques et de croisière ainsi que de drones".

Il a également précisé que la première opération visait ce qu'il a qualifié de "cibles sensibles" à Riyad, tandis que la seconde a frappé une installation du géant pétrolier saoudien Aramco à Yanbu, un pôle industriel et énergétique majeur situé sur les côtes saoudiennes de la mer Rouge.

Selon le porte-parole, qui a affirmé que d'importants incendies se sont déclarés sur les sites visés "les deux opérations ont été couronnées de succès".

Cette déclaration des Houthis intervient après que deux séries d'explosions ont été entendues samedi à Riyad. De la fumée a été aperçue s'élevant dans le nord-est de la capitale près de l'aéroport international du Roi Khaled à la suite du second incident, entraînant des retards pour certains vols.

Xinhua/VNA/CVN



