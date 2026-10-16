La Russie détient un ressortissant suédois accusé de préparer des attaques contre des installations militaires

Un citoyen suédois qui se dirigeait vers la Russie dans le but d'y commettre des attaques contre des sites militaires a été arrêté pour franchissement illégal de la frontière dans la région occidentale de Pskov, a annoncé jeudi 15 octobre le Service fédéral de sécurité (FSB) russe.

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Selon les informations officielles du FSB, le suspect se rendait en Russie pour commettre des actes de sabotage contre des installations militaires, sous prétexte de rejoindre les forces armées russes. Le citoyen suédois avait auparavant servi comme chef d'escouade de systèmes aériens sans pilote au sein du 24e régiment d'assaut séparé ukrainien "Aidar" et des documents confirment sa participation aux hostilités contre la Russie au sein des forces armées ukrainiennes, a ajouté le FSB. Le suspect a admis dans une vidéo publiée par le FSB avoir signé un contrat avec le régiment Aidar, interdit en Russie. Il a témoigné avoir été envoyé en formation, au cours de laquelle il a appris à piloter des drones à vision subjective pour la reconnaissance et la surveillance, ainsi qu'à former d'autres agents.

Xinhua/VNA/CVN