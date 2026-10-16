États-Unis : 4 morts dans une fusillade dans une école primaire de l'Oregon

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La fusillade s'est produite vers 13h, heure locale (20h GMT), à l'école primaire Silver Rail. Les trois enfants tués étaient âgés de 5, 8 et 11 ans. L'auteur des tirs, un adolescent de 16 ans domicilié à Bend, a été abattu, a déclaré le chef de la police de la ville, Mike Krantz, lors d'une conférence de presse. Selon la police, le premier appel d'urgence a signalé qu'une personne était en train de tirer sur un véhicule à l'extérieur de l'école. D'autres appels ont suivi, indiquant qu'un individu armé était entré dans l'établissement et avait ouvert le feu. Un habitant de la ville qui a vu le suspect entrer dans l'école l'a poursuivi à l'intérieur du bâtiment et l'a abattu, a indiqué la police. Les élèves de l'établissement ont été évacués. Le district scolaire de Bend-La Pine a annoncé la fermeture de toutes ses écoles vendredi 16 octobre. La police n'a pas révélé l'identité du suspect ni déterminé les motivations de l'attaque. Une enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN