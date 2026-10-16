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États-Unis : 4 morts dans une fusillade dans une école primaire de l'Oregon

Trois enfants et un enseignant ont été tuées et deux autres personnes blessées jeudi 15 octobre lors d'une fusillade dans une école primaire de Bend, dans l'État américain d'Oregon, a indiqué la police.

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La fusillade s'est produite vers 13h, heure locale (20h GMT), à l'école primaire Silver Rail. Les trois enfants tués étaient âgés de 5, 8 et 11 ans. L'auteur des tirs, un adolescent de 16 ans domicilié à Bend, a été abattu, a déclaré le chef de la police de la ville, Mike Krantz, lors d'une conférence de presse. Selon la police, le premier appel d'urgence a signalé qu'une personne était en train de tirer sur un véhicule à l'extérieur de l'école. D'autres appels ont suivi, indiquant qu'un individu armé était entré dans l'établissement et avait ouvert le feu. Un habitant de la ville qui a vu le suspect entrer dans l'école l'a poursuivi à l'intérieur du bâtiment et l'a abattu, a indiqué la police. Les élèves de l'établissement ont été évacués. Le district scolaire de Bend-La Pine a annoncé la fermeture de toutes ses écoles vendredi 16 octobre. La police n'a pas révélé l'identité du suspect ni déterminé les motivations de l'attaque. Une enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN

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