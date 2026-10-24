Arabie saoudite : un missile balistique lancé en direction de Riyad intercepté

La coalition menée par l'Arabie saoudite, qui combat les Houthis au Yémen, a indiqué samedi 24 octobre avoir intercepté un missile balistique lancé vers Riyad par ce mouvement.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Deux explosions ont été entendues à Riyad tôt samedi 24 octobre, a constaté un journaliste de l'AFP dans la capitale, à un moment où les Houthis du Yémen poursuivent leurs frappes.

La défense civile saoudienne a indiqué qu'un système d'alerte précoce avait été activé pour prévenir les habitants d'une menace potentielle.

"Les défenses aériennes ont intercepté et détruit un missile balistique lancé par la milice houthie en direction de Riyad", a écrit le porte-parole de la coalition, Turki al-Malki, sur la plateforme X.

Un drone a également été intercepté et abattu dans la province orientale, a indiqué le porte-parole peu de temps auparavant.

Depuis le début du mois, les Houthis ont multiplié les frappes contre l'Arabie saoudite, dont l'une a touché l'aéroport international de Riyad, la plus meurtrière dans le royaume depuis des années.

Les Houthis ont à plusieurs reprises démenti les accusations de Riyad selon lesquelles ils auraient lancé des drones et des missiles en direction de l'Arabie saoudite, premier producteur mondial de pétrole.

Le royaume saoudien est intervenu dans le conflit yéménite en 2015 à la tête d'une coalition internationale, un an après le déclenchement de la guerre avec la prise de la capitale Sanaa par les Houthis, qui contrôlent de vastes régions.

Après une trêve précaire de quatre ans, les combats ont repris en juillet, plusieurs mois après le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui a plongé l'ensemble de la région dans la crise.

Le conflit au Yémen a fait des centaines de milliers de morts dans le pays, déjà frappé par une vaste crise humanitaire.

AFP/VNA/CVN