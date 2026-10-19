Espagne : inondations et pluies torrentielles, un décès près de Barcelone

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L'agence météorologique nationale AEMET a émis des alertes pour fortes pluies à l'approche de la tempête . Elle a émis une alerte rouge, la plus élevée, dans la région de Valence, où ont eu lieu en 2024 les inondations les plus meurtrières d'Espagne en une génération. Les services d'urgence des régions de Valence, de la Catalogne, de l'Andalousie et des Iles Baléares, qui incluent les îles touristiques de Majorque et d'Ibiza, ont signalé des centaines d'incidents, habitations et routes inondées, chutes d'arbres, et dégâts matériels. Selon le service des pompiers catalans, une femme tombée dans un cours d'eau à Cabrera de Mar, à quelque 25 kilomètres au nord-est de Barcelone, a été retrouvée morte en mer. Des alertes téléphoniques ont été massivement envoyées aux habitants de Valence, d'Ibiza et de l'île voisine de Formentera, les appelant à éviter les déplacements non indispensables et à faire preuve de prudence.

AFP/VNA/CVN