La Jordanie lance des frappes aériennes dans le Sud de la Syrie

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Cette opération a été lancée en représailles à une attaque meurtrière perpétrée vendredi contre une église dans le gouvernorat de Karak, dans le Sud de la Jordanie, et a été coordonnée avec les autorités syriennes, ont indiqué les forces jordaniennes dans un communiqué. Elle visait des repaires appartenant à des groupes responsables de l'attaque contre l'église, précise le communiqué. Suite à l'annonce de l'armée jordanienne, l'agence de presse officielle syrienne SANA a rapporté que cinq civils, dont des femmes et des enfants, avaient été tués et que deux autres avaient été blessés lors des frappes aériennes jordaniennes menées lundi soir 26 octobre dans la région de Deraa, dans le Sud de la Syrie, citant la direction provinciale de la santé.

Xinhua/VNA/CVN