La stratégie vietnamienne de mobilisation de sa diaspora inspire la presse algérienne

Les médias algériens manifestent un intérêt croissant pour la politique vietnamienne de mobilisation des ressources de sa diaspora au service du développement national, la considérant comme un modèle efficace et pertinent pour l'Algérie dans l'élaboration de sa propre stratégie d'engagement avec sa communauté à l'étranger.

Selon les observateurs, le gouvernement algérien a récemment multiplié les initiatives visant à renforcer les liens avec les Algériens résidant et travaillant à l'étranger, soulignant le rôle des intellectuels, entrepreneurs, scientifiques et experts algériens ayant réussi à l'étranger, les considérant comme une partie importante de sa stratégie de développement national.

Dans un article publié en début de semaine, le quotidien El Watan a cité le Vietnam comme un exemple emblématique d'exploitation efficace des ressources de sa diaspora. Avec plus de 5,3 millions de Vietnamiens vivant dans 130 pays et territoires, le Vietnam a su transformer sa communauté à l'étranger en une "ressource stratégique" pour le développement scientifique, technologique et l'innovation.

Selon El Watan, le Vietnam a profondément changé au cours des 20 dernières années, avec des infrastructures modernes, une main-d'œuvre jeune et dynamique, un climat d'investissement transparent et une orientation politique ouverte, créant des conditions favorables au retour des membres de la diaspora.

Plusieurs experts algériens estiment que la politique vietnamienne liée à sa diaspora est une combinaison harmonieuse de vision stratégique, de politiques pragmatiques et d'une compréhension profonde de la psychologie des expatriés.

D'après El Watan, le Vietnam a démontré que le développement durable ne se mesure pas seulement par la croissance du Produit intérieur brut (PIB), mais aussi par la capacité à attirer sa diaspora à contribuer à la nation.

VNA/CVN