La diaspora vietnamienne en Belgique s'oriente vers le pays natal

Organisée par l'association Friends of Vietnamese Kids, cette initiative est devenue une tradition annuelle depuis plus de dix ans. Elle a été lancée par Nguyên Chung Thuy, originaire de Bac Giang, et son époux belge Rudy Moneyn.

Photo : VNA/CVN

L'événement a recréé un espace culturel vietnamien vivant, avec des plats traditionnels, de la musique et des défilés d'ao dai. Des bénévoles vietnamiens et belges ont activement participé, contribuant à l'ambiance conviviale et à la réussite des activités de levée de fonds. Des produits artisanaux, du thé et du café vietnamiens, ainsi que des herbes aromatiques cultivées localement, ont été mis en vente pour collecter des dons. Les fonds recueillis cette année serviront à financer des projets éducatifs dans les provinces de Bac Ninh et de Lâm Dông.

Selon Nguyên Chung Thuy, l'intégralité des dons est directement versée aux bénéficiaires, sa famille assurant personnellement le suivi de la mise en œuvre des projets, notamment la construction de bibliothèques et la fourniture de matériel scolaire.

L'événement a bénéficié du soutien de l'Association générale des Vietnamiens en Belgique, de l'Alliance Belgique-Vietnam (BVA) et de Kênh Việt Happiness Station.

Andries Gryffroy, président de la BVA et premier vice-président du Sénat belge, a salué cette initiative, la qualifiant de passerelle précieuse entre les deux communautés, favorisant la compréhension mutuelle et le soutien aux actions humanitaires au Vietnam.

Ce cinquième rassemblement du genre reflète un esprit communautaire croissant, où la solidarité transcende les frontières, unissant Vietnamiens et Belges autour d'une mission commune de compassion.

VNA/CVN