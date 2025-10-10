La communauté vietnamienne au Cambodge mobilisée pour soutenir les victimes des tempêtes

L'ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé le 9 octobre une cérémonie de collecte de dons pour soutenir les populations des provinces du Nord et du Centre du Vietnam, durement touchées par les récentes tempêtes et inondations, en réponse à l'appel du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).

Ces dernières semaines, le Nord et le Centre du Vietnam ont été frappés par des tempêtes successives - les typhons Ragansa, Bualoi et Matmo - causant d'importantes pertes humaines et matérielles dans de nombreuses localités.

La cérémonie a rassemblé un grand nombre de membres du personnel de l'ambassade, des représentants de l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge (KVA), de l'Association des entreprises vietnamiennes au Cambodge (VCBA), des entrepreneurs, des étudiants vietnamiens, des donateurs et des membres de la communauté vietnamienne locale.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a souligné les graves pertes humaines et matérielles subies au Vietnam. Il a appelé la communauté à se mobiliser pour venir en aide aux personnes touchées par les catastrophes. Quel que soit le montant, chaque don représente une contribution précieuse et une source d'encouragement précieuse pour les compatriotes restés au pays, les aidant à surmonter les difficultés, à stabiliser leurs conditions de vie et à relancer leur production, a-t-il déclaré.

Lors de cet événement, des dons équivalant à plus d'un milliard de dôngs (environ 38.000 dollars) ont été collectés, et les contributions continueront d'être recueillie jusqu'au 10 octobre avant d'être transférées au Comité central du FPV pour un soutien rapide.

Plus tard le même jour, au siège de la KVA, une campagne de collecte de fonds pour la même cause a eu lieu, attirant de nombreux Vietnamiens d'outre-mer, des personnes d'origine vietnamienne et des étudiants. Grâce à cette initiative, la KVA a collecté environ 3.000 dollars et prévoit de poursuivre prochainement des activités similaires pour soutenir les victimes des inondations au Vietnam.

