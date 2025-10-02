Susan, l'Américaine venue en touriste, vit au Vietnam depuis dix ans

Susan, ancienne consultante en logiciels aux États-Unis, pensait n’offrir qu’une parenthèse à sa vie en posant ses valises au Vietnam. Dix ans plus tard, séduite par la douceur du quotidien et l’accueil chaleureux, elle ne songe plus à rentrer.

Photo : @whatsusandoes/CVN

"Je n’ai plus aucune intention de rentrer", confie-t-elle au Economic Times, en évoquant le choix radical qu’elle a pris il y a dix ans de quitter son emploi.

À l’époque, son rythme effréné menaçait sa santé. Face à la pression grandissante, elle s’était résolue à prendre une année sabbatique, avec l’idée de se reposer et de réfléchir à ses envies profondes. "Au départ, je comptais ne m’arrêter qu’un an… C’était il y a une décennie", sourit-elle aujourd’hui.

Le Vietnam, un havre inattendu

Si Susan a choisi de poser ses valises au Vietnam, c’est d’abord pour le coût de la vie abordable, le climat clément et la sérénité du quotidien.

"Ici, je ne dépense que deux dollars pour un repas frais et savoureux. Je peux aller au marché le matin, m’asseoir dans un café de trottoir et discuter avec les habitants sans jamais me sentir étrangère", raconte-t-elle.

De Hanoï à Hội An, en passant par Hô Chi Minh-Ville, elle a sillonné le pays, goûtant à la diversité des paysages et des cultures. Elle garde en mémoire les virées à moto au cœur des rues animées, les soirées dans les marchés de nuit, ou encore le réconfort d’un bol de phở brûlant par temps frais.

"La vie au Vietnam m’apporte une paix intérieure que je n’avais jamais connue. Les gens sont chaleureux, toujours prêts à aider. J’ai trouvé ici des trésors qui n’ont pas de prix", confie Susan.

"Sortir de sa zone de confort"

Pour elle, son quotidien ressemble désormais à une toile colorée, remplie d’expériences qu’aucun plan de carrière ni aucune somme d’argent ne sauraient offrir.

Photo : @whatsusandoes/CVN

"L’essentiel, c’est d’oser sortir de sa zone de confort. Quand on ose, on se fait des amis, on élargit sa vision du monde et on vit une existence réellement riche, peu importe l’endroit où l’on s’installe", dit-elle.

Son témoignage, relayé dans une vidéo publiée sur Instagram par le compte @Rosstheflaneur, a ému des milliers d’internautes et cumule plus d’un demi-million de vues.

Une histoire qui résonne

De nombreux spectateurs se sont reconnus dans son choix. "Une histoire inspirante et proche de tous ceux qui se sentent piégés par un travail stressant", commente un internaute.

Un autre s’émerveille : "Deux dollars pour un repas délicieux, c’est le paradis !"

Certains saluent surtout le courage de Susan. "Peu de gens auraient la force de renoncer à une carrière stable", note un utilisateur. D’autres y voient une leçon de vie : "Le stress peut vous détruire, mais la liberté et les bons choix peuvent vous sauver".

Quynh Trang – Câm Sa/CVN