Plus de 500 enseignants unis pour transmettre le vietnamien aux enfants de la diaspora

De Fukuoka (Japon) à Khon Kaen (Thaïlande), du Sri Lanka à des dizaines de pays, plus de 500 enseignants vietnamiens se sont réunis en ligne pour partager méthodes et émotions. Leur objectif commun : préserver la langue maternelle et transmettre aux jeunes générations l’amour du Vietnam.

Photo : AVF/CVN

Le 20 septembre, la cérémonie de clôture de la formation en ligne " Méthodes d’enseignement du vietnamien aux enfants de la diaspora vietnamienne" s’est déroulée dans une atmosphère solennelle. L’événement a réuni plus de 500 enseignants venus de 30 pays et territoires, aux côtés de représentants diplomatiques du Vietnam, d’experts et de formateurs.

Organisé par le Consulat général du Vietnam à Fukuoka (Japon) et le Réseau mondial pour l’enseignement du vietnamien et la préservation de la culture vietnamienne, ce programme marque une étape importante dans la mobilisation des ressources de la diaspora pour la sauvegarde de la langue.

"Une mission sacrée"

Dans son discours, Vu Chi Mai, Consule générale du Vietnam à Fukuoka, a rappelé que la préservation du vietnamien au sein de la diaspora constitue "une mission sacrée", garantissant le lien des jeunes générations avec leurs racines. Elle a affirmé que les missions diplomatiques continueront à accompagner les initiatives concrètes en ce sens.

Depuis la Thaïlande, Dinh Hoàng Linh, Consul général à Khon Kaen, a salué "une formation précieuse" permettant aux enseignants de "renforcer leurs compétences pédagogiques modernes et de consolider leurs liens avec la mère patrie". Il a souligné que l’apprentissage du vietnamien constitue "une base indispensable pour nourrir chez les jeunes l’amour envers leur pays d’origine".

Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

Au-delà d’un bilan académique, la cérémonie de clôture a été l’occasion d’exprimer émotions et témoignages. Les récits partagés par les participants ont illustré la portée humaine du programme, renforçant le sentiment de responsabilité commune.

Le Professeur Nguyên Minh Thuyêt, membre du comité consultatif, s’est dit "profondément ému" par l’engagement de centaines d’enseignants à travers le monde, tous animés par la même volonté de transmettre la flamme du vietnamien aux générations futures.

De son côté, le Vénérable Thich Phap Quang, abbé du monastère Trúc Lâm au Sri Lanka, a rappelé que, malgré une communauté de moins de 200 personnes, trois classes de vietnamien réunissant plus de 60 enfants y sont maintenues. Il a salué la richesse des échanges avec des enseignants du monde entier, source de motivation pour poursuivre cette mission.

Un programme structuré et concret

Déroulée du 26 juillet au 20 septembre 2025, la formation a proposé cinq séances en ligne axées sur des contenus pratiques. Plus de 550 enseignants et apprenants y ont pris part.

Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

Des centaines de travaux ont été soumis, constituant une base commune de ressources pédagogiques. L’équipe de formateurs comprenait notamment le Professeur Nguyên Minh Thuyêt, le Professeur associé Hoàng Anh Thi, la Professeure associée Trinh Câm Lan et la Docteure Nguyên Khanh Hà.

Le Comité d’organisation a annoncé, à cette occasion, plusieurs projets structurants : le lancement officiel, le 29 septembre, du Réseau mondial pour l’enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne, accessible en ligne à l’échelle internationale ; la création d’une Carte mondiale des classes de vietnamien, destinée à guider l’élaboration des politiques de soutien ; une coopération avec l’Institut des postes et télécommunications (PTIT) pour numériser les supports et développer une bibliothèque pédagogique électronique ; des formations avancées et des sessions de conseil régulières, afin d’accompagner les enseignants de la diaspora et de favoriser le partage d’expériences.

Pour devise "Solidarité mondiale - Respect de la diversité - Promotion de solutions adaptées", le Réseau ambitionne de devenir un pont durable entre enseignants de vietnamien à l’étranger et institutions du pays.

Enfin, les participants assidus ayant remis leurs travaux recevront une attestation officielle, marquant la reconnaissance de leurs efforts.

La clôture de cette formation ne signe pas une fin, mais l’ouverture d’un nouvel élan collectif : renforcer les liens entre les communautés vietnamiennes aux quatre coins du monde, transmettre la langue maternelle aux générations futures et faire rayonner le vietnamien au-delà des frontières nationales.

Câm Sa/CVN