La Fête de la mi-automne vietnamienne illumine l'Asie du Sud

De New Delhi à Colombo, la Fête de la mi-automne vietnamienne a fait rayonner les couleurs et les traditions du Vietnam en Asie du Sud. Le week-end dernier, ces célébrations, riches en symboles culturels, ont mis à l’honneur la jeunesse et l’amitié entre les nations.

À New Delhi, l’ambassade du Vietnam a soigneusement préparé l’événement, avec des décorations, des jeux folkloriques, ainsi que la distribution de gâteaux de lune et de cadeaux. L’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a offert des présents aux enfants et les a encouragés à perpétuer cette belle tradition. La participation active des organismes et entreprises vietnamiennes, dont Vietnam Airlines, a souligné l’esprit de communauté et de solidarité au sein de la diaspora vietnamienne en Inde. Les festivités se sont déroulées dans une atmosphère joyeuse, animée par des spectacles culturels, des quiz et une procession de lanternes.

Simultanément, au Sri Lanka, l’ambassade du Vietnam a organisé pour la première fois une célébration de la Fête de la mi-automne au monastère de Truc Lâm, première pagode vietnamienne du pays. L’événement a réuni une centaine d’enfants et d’adolescents sri-lankais et vietnamiens, renforçant les liens d’amitié à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations (1970-2025).

L’ambassadrice Trinh Thi Tâm a souligné la coïncidence de cette fête avec la Journée mondiale de l’enfance au Sri Lanka (le 1er octobre), illustrant l’importance que les deux pays accordent à la jeunesse.

Le vice-président du Parlement sri-lankais, Rizvie Salih, a salué cet événement comme une manifestation vivante des relations solides entre les deux pays, voyant dans la joie partagée des enfants un symbole d’espoir pour un avenir de coopération et de prospérité.

Les jeunes des deux pays ont participé avec enthousiasme à des concours de fabrication de lanternes et de décoration de plateaux de fruits, créant de nouvelles amitiés. La fête s’est conclue par la dégustation du festin traditionnel de la mi-automne, un moment de convivialité rappelant aux Vietnamiens vivant à l’étranger l’esprit chaleureux de leur Patrie.

