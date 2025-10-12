Une nouvelle adresse pour honorer l’art martial vietnamien à Paris

Le 11 octobre, une ambiance festive, rythmée par les tambours, la musique, les danses du lion et des démonstrations d’arts martiaux dynamiques, a marqué l’inauguration du Dojo Vovinam - Việt Võ Đạo. La cérémonie s'est déroulée devant l’Hôtel de Ville du 20ᵉ arrondissement de Paris (France).

Prenant la parole, Diane Nguyen Đuc, présidente de l’Association pour la promotion de la culture vietnamienne (APCV) et fondatrice du dojo, a exprimé sa gratitude envers les autorités locales pour leur soutien constant à la culture vietnamienne en France. Elle a souligné que le Vovinam n’était pas seulement un art martial, mais aussi une philosophie de vie : "Vivre avec dignité, savoir se soucier des autres, respecter autrui et se forger une force intérieure pour devenir une personne utile à la société".

Photos : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information, Mme Nguyen Đuc a précisé avoir décidé de fonder ce dojo à Paris afin de faire découvrir plus largement cet art martial né au Vietnam à la communauté vietnamienne en France. L’objectif est de contribuer, aux côtés de la Fédération mondiale de Vovinam, à diffuser non seulement une discipline martiale, mais aussi une part de l’âme culturelle du Vietnam à travers le monde.

Photo : VNA/CVN

Représentant les autorités locales, Maxime Sauvage a salué l’initiative, soulignant l’importance du sport et de la culture dans l’éducation physique et morale des citoyens. Il a déclaré que la tenue d’une démonstration de cet art martial devant l’Hôtel de Ville, au cœur d’un arrondissement de 200.000 habitants, constituait la meilleure façon de le faire connaître et d’inspirer de nouvelles vocations.

Il a également exprimé l’espoir qu'un nombre croissant de Parisiens et de Français s’inscrivent pour pratiquer le Vovinam - Việt Võ Đạo, que ce soit à Paris, dans le 20ᵉ arrondissement ou partout ailleurs en France.

VNA/CVN