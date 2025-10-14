Les Hanoïens d'Allemagne célèbrent le Jour de la Libération de la capitale

L'Association des Hanoïens d'Allemagne a organisé un rassemblement pour célébrer le Jour de la Libération de Hanoï (10 octobre), réunissant de nombreux membres, des Vietnamiens résidant à l'étranger et des représentants d'associations vietnamiennes de tout le pays.

L'événement s'est déroulé dans un contexte marqué par plusieurs événements marquants, notamment le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne et le 15e anniversaire de l'Association des Hanoïens d'Allemagne.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, Cong Viêt Cuong, président de l'Association, a rappelé les moments historiques marquants du 10 octobre 1954, lorsque la capitale fut libérée triomphalement après neuf ans de résistance.

Le rassemblement a été ponctué de photos documentaires et de témoignages poignants qui ont ravivé le souvenir d'une Hanoï parée de drapeaux et de fleurs, une ville de résilience, de fierté et d'espoir.

Les membres ont partagé des souvenirs nostalgiques de leur jeunesse et des réflexions personnelles sur la ville qui a façonné leur vie. Nombre d'entre eux étaient visiblement émus en évoquant Hanoï, ville qui conserve une place précieuse dans leur cœur malgré des années passées à l'étranger.

Présentant l'événement, Dang Hoàng Linh, conseiller de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a salué les efforts inlassables de l'association pour favoriser la cohésion communautaire et renforcer les liens entre les Vietnamiens d'outre-mer et leur pays d'origine. Il a également souligné la participation active du groupe aux récentes campagnes de financement pour les zones sinistrées au Vietnam, saluant son leadership dans l'organisation et la coordination des collectes de dons en Allemagne.

Depuis des années, les Hanoïens de l'étranger sont une source de fierté pour leur pays d'origine, réputés pour leur élégance, leur culture raffinée et leur compassion. En Allemagne, l'association perpétue ces traditions en promouvant des activités culturelles et sociales qui favorisent la diplomatie interpersonnelle et rehaussent l'image du Vietnam à l'international.

L’événement s’est conclu dans une ambiance chaleureuse et festive avec des chants intemporels, ravivant la fierté nationale et les bons souvenirs de la libération historique de la capitale.

VNA/CVN