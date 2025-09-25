États-Unis : le président Luong Cuong rencontre la communauté vietnamienne

En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le président Luong Cuong, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont rendu visite, le 24 septembre (heure locale) à New York, au siège de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.

>> Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique

>> Le président Luong Cuong rencontre son homologue irakien Abdul Latif Rashid

>> Le Vietnam prêt à accroître sa contribution aux travaux communs de l’ONU

Photo : VNA/CVN

Ils y ont eu un échange chaleureux avec les cadres et employés des représentations diplomatiques vietnamiennes ainsi qu’avec des représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a présenté un rapport sur l’évolution des relations bilatérales et les activités des missions diplomatiques. L’ambassadeur Đô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a fait état de la coopération Vietnam - ONU. Les consuls généraux Hoàng Anh Tuân à San Francisco) et Hoàng Thùy Duong à Houston ont pour leur part évoqué la diplomatie technologique et le travail auprès de la diaspora vietnamienne.

Le chef de l’État a salué la préparation et la coordination des missions diplomatiques pour son voyage d’affaires aux États-Unis.

Il a souligné que les États-Unis constituaient un partenaire stratégique majeur du Vietnam et que New York était un centre clé de ses activités multilatérales, notamment au sein des Nations unies. Il a relevé les progrès notables du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis ainsi que les résultats substantiels obtenus dans la coopération Vietnam - ONU.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a affirmé que le prestige et la position du Vietnam s’étaient renforcés sur la scène internationale, comme en témoignent ses nombreuses élections à des organes importants de l’ONU - les succès auxquels contribuent à la fois le travail des diplomates et l’appui de la diaspora.

Insistant sur le rôle essentiel des Vietnamiens de l’étranger, qu’il a qualifiés de "partie intégrante et inséparable du bloc de grande union nationale", il a salué les efforts de la communauté vietnamienne aux États-Unis pour s’intégrer à la société d’accueil tout en préservant la culture et les traditions, et en gardant des liens étroits avec la Patrie.

Il a exprimé le souhait que cette communauté poursuive ses contributions, qu’il s’agisse d’investissements, de compétences, de savoir-faire ou de préservation de la langue et de la culture vietnamiennes, et qu’elle continue à jouer un rôle de passerelle dans le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Le président a également félicité le personnel des représentations pour son travail diplomatique et communautaire, et leur a demandé de poursuivre leurs efforts en matière de recherche, de conseil stratégique et de soutien à la diaspora.

VNA/CVN