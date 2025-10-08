La presse algérienne salue le dynamisme de l’économie vietnamienne

Plusieurs médias algériens ont publié, le 6 octobre, des articles mettant en avant les performances remarquables de l’économie vietnamienne dans un contexte mondial incertain, soulignant que le Vietnam s’impose comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie.

Photo : VNA/CVN

Les journaux algériens ont rapporté des données du gouvernement vietnamien, indiquant une croissance du PIB de 8,2% au troisième trimestre. Il s’agit du taux de croissance trimestriel le plus élevé depuis 2011, à l’exception de la forte reprise post-pandémique de 2022. Combinée à une hausse de 7,96% au trimestre précédent, la croissance moyenne pour les neuf premiers mois de l’année s’établit à 7,8% par rapport à la même période de l’an dernier.

Certains articles ont cité le ministre vietnamien des Finances, Nguyên Van Thang, qui a qualifié ce chiffre de "plus haut taux de croissance trimestriel depuis plus d’une décennie". Cette performance illustre la résilience de l’économie vietnamienne et sa capacité d’adaptation face aux défis du commerce international, notamment les nouvelles taxes américaines et l’augmentation des coûts liés aux catastrophes naturelles.

Les observateurs algériens estiment que le maintien d’un rythme de croissance soutenu par le Vietnam, alors que de nombreuses grandes économies ralentissent, témoigne de la solidité de sa stabilité macroéconomique, de son attractivité pour les investisseurs étrangers et de l’efficacité de ses politiques d’innovation. Le Vietnam ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, avec une croissance prévue de 8% pour 2025 contre 7,1% en 2024.

Selon la presse algérienne, le dynamisme de l’économie vietnamienne illustre le succès d’un modèle de développement équilibré entre industrialisation, intégration internationale et transition verte - une référence pour de nombreuses économies en développement d’Afrique et de la Méditerranée.

VNA/CVN