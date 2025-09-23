"Vietnam Odyssea 2025" - symbole de la créativité et de l’engagement social des jeunes Vietnamiens en Australie

L’événement "Vietnam Odyssea 2025", organisé par l’Association des étudiants vietnamiens de l’Université Curtin (VSAC), s’est tenu avec succès sur le campus de Bentley. Il s’agissait du tout premier festival culturel vietnamien à l’Université Curtin, attirant étudiants, enseignants, communautés locales et amis internationaux.

Parmi les invités figuraient le consul général du Vietnam en Australie-Occidentale, Nguyên Thanh Hà, des représentants de l’Université Curtin, du Curtin Student Guild, de l’Association des femmes vietnamiennes en Australie - Occidentale, ainsi que de nombreuses entreprises et organisations partenaires.

Dans son discours d’ouverture, le consul général Nguyên Thanh Hà a salué "Vietnam Odyssea 2025" comme une démonstration vivante de la créativité et du sens des responsabilités de la jeune génération vietnamienne en Australie. Il a souligné que cet événement jetait les bases d’une nouvelle tradition, contribuant à renforcer la visibilité de la culture vietnamienne à l’international.

Placée sous le thème "Born from Culture, Shaped by Times" (Née de la culture, façonnée par le temps), la manifestation a proposé un riche éventail d’activités : danses traditionnelles, spectacles musicaux, défilés d’áo dài, jeux folkloriques, exposition artistique, gastronomie vietnamienne et prestations d’artistes communautaires. Elle a offert une expérience immersive, chaleureuse et pleine d’émotion.

Il est noter que l’organisation de l'événement, de la conception à la logistique, a été assurée par des étudiants vietnamiens. Cela témoigne de leur esprit d’initiative, de leur solidarité et de leur professionnalisme dans la gestion d’un événement d’envergure.

Nguyên Mai, cheffe du comité d’organisation, a exprimé le souhait de créer un espace de partage pour les étudiants vietnamiens loin de leur pays, tout en faisant rayonner la culture vietnamienne.

De son côté, Nguyên Dung, fondatrice de la VSAC, a réaffirmé son engagement à soutenir l’association et à promouvoir l’image du Vietnam auprès des communautés locales et internationales.

"Vietnam Odyssea 2025" n’a pas seulement été un événement culturel, mais aussi un pont solide entre les cultures, renforçant les liens communautaires et l’image du Vietnam dans la société australienne. La VSAC aspire désormais à en faire un rendez-vous annuel, en élargissant ses partenariats afin de bâtir une passerelle culturelle durable entre le Vietnam et l’Australie.

