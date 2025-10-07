Le Vietnam au Festival "Hakuna Matata" à Bruxelles

Le Vietnam a brillé par sa présence au festival "Hakuna Matata" ("Pas de soucis" en swahili) à Bruxelles, en Belgique. Adoptant une approche à la fois simple et éclatante, le pays a diffusé un puissant message de paix et de partage, parfaitement aligné sur le thème de l'événement : "Semer la paix ensemble".

Photo : VNA/CVN

Organisé chaque octobre depuis quatre ans par la Fédération des organisations marocaines et démocratiques mondiales (FMDO), ce festival se veut un carrefour de cultures (africaines, asiatiques, latino-américaines), célébrant la joie de vivre, la tolérance et l'aspiration à un monde plus pacifique.

Animé par le Centre interculturel Vietnam - Pacifique à Bruxelles (IVB), le stand vietnamien a offert une immersion culturelle marquante. Les visiteurs ont été séduits par l'élégance de l'áo dài, la délicatesse des chapeaux coniques, ainsi que la fraîcheur des produits agricoles et la douceur des fruits tropicaux.

La coïncidence du festival avec la Fête de la mi-automne a enrichi l'expérience, permettant aux participants de découvrir la richesse des gâteaux de lune traditionnels et même de s'initier à leur confection.

L'impact émotionnel et gustatif était palpable. Adamar Van Tendeloo, 12 ans, s'est dit émerveillé : "J'ai vu des films sur le Vietnam et j'ai été impressionné par les tunnels de Cu Chi. J'ai goûté le fruit du dragon, c'était délicieux ! J'espère pouvoir visiter le Vietnam l'année prochaine". Melissa Amafroid Broisat a, quant à elle, été émue par les "couleurs vraiment captivantes du Vietnam" et la découverte des gâteaux de lune.

Au-delà de l'expérience culinaire, la calligraphie vietnamienne a également captivé l'audience grâce à la démonstration de Jean Sébastien, le "Calligraphe occidental", qui a su évoquer la beauté des caractères et du Temple de la Littérature de Hanoï.

Pour Elie Marechal, membre du comité d'organisation, l'esprit de l'événement est clair : "Avec un esprit d'unité et de partage, on peut semer de petites graines pour la paix. Il suffit de vivre ensemble, de se comprendre et de s'aimer, et le monde sera meilleur".

Par ses goûts et sa culture, le Vietnam a magnifiquement transmis ce message universel : lorsque les êtres humains partagent, se comprennent et s'aiment, la paix germe et grandit.

VNA/CVN