Les entreprises vietnamiennes au Japon promeuvent la coopération économique

Le Comité exécutif de l'Association des entreprises vietnamiennes au Japon (VJBA) pour la période 2025-2028 a fait ses débuts à Tokyo le 6 octobre, marquant une étape importante pour les entreprises vietnamiennes au Japon, qui poursuivent leur croissance et accompagnent les entreprises vietnamiennes dans une nouvelle ère de développement.

Créée en septembre 2013, la VJBA n'a cessé de se développer, tant en taille qu'en portée. Elle compte aujourd'hui 41 membres, remplissant pleinement sa mission et constituant un réseau de soutien fiable pour les entreprises et entrepreneurs vietnamiens opérant au Japon. Elle joue également un rôle crucial de passerelle entre les entreprises des deux pays.

Examinant les performances de l'association pour la période 2023-2025, le vice-président permanent Dinh Anh Minh a déclaré que la VJBA avait élargi son réseau en accueillant 12 nouveaux membres. Elle a également renforcé la promotion des échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon, favorisé la coopération bilatérale et soutenu le monde des affaires.

Par ailleurs, a souligné Minh, la VJBA a activement participé aux activités communautaires, collectant plus de 2 millions de yens (13.300 dollars) pour venir en aide aux populations japonaises et vietnamiennes touchées par le tremblement de terre de la péninsule de Noto, faisant don de plus de 300 millions de dongs vietnamiens aux localités du centre du Vietnam touchées par le typhon Yagi et parrainant des événements culturels communautaires au Japon.

Forte de ces réalisations, la VJBA a défini ses orientations pour son nouveau mandat, notamment le renforcement des liens commerciaux entre le Vietnam et le Japon, la promotion de la transformation numérique et de la compétitivité des entreprises membres, le développement de la coopération stratégique avec les autorités des deux pays et le renforcement du soutien à la communauté vietnamienne au Japon. L'association vise également à porter le nombre de ses membres à 100 en 2026 grâce à des campagnes de communication, du réseautage et des programmes d'assistance pratique.

Lors de son allocution, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a salué le rôle, la position et les réalisations de la VJBA, exprimant son espoir de voir l'association poursuivre sa croissance, tant en taille qu'en qualité. Il a réaffirmé l'engagement de l'ambassade à accompagner les entreprises et les entrepreneurs vietnamiens au Japon et à créer les meilleures conditions possibles pour leur développement futur.

Au nom du nouveau Comité exécutif composé de neuf membres, la présidente de la VJBA, Tong Thi Kim Giao, directrice du groupe Motiti, s'est engagée à promouvoir l'association et à contribuer au développement de la communauté vietnamienne au Japon, ainsi qu'aux relations entre les deux pays.

