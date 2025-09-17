Renforcement de la coopération multilatérale entre le Vietnam et l'Algérie

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Trân Quôc Khanh, a eu le 16 septembre une séance de travail avec Abdelkader Toumi, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la province de Batna, ville jumelée avec la province vietnamienne de Diên Biên. Cette rencontre a rassemblé de nombreux représentants d'entreprises algériennes et avait pour objectif principal de dynamiser la collaboration bilatérale dans divers secteurs d'activité.

Photo : VNA/CVN

Afin de stimuler les investissements et la coopération, Abdelkader Toumi a souligné le rôle de passerelle essentiel de la Chambre de commerce et d'industrie de Batna. Il a également mis en lumière les atouts et les vastes potentiels de Batna, notamment dans le tourisme, la production agricole, les équipements agricoles, le mobilier scolaire, les fibres synthétiques, les produits pharmaceutiques, la céramique et les huiles de cuisson. Il a insisté sur la nécessité pour les gestionnaires et les entreprises des deux nations de multiplier les contacts et les échanges afin de mieux appréhender leurs besoins respectifs.

Partageant le point de vue algérien, l'ambassadeur Trân Quôc Khanh a reconnu l'existence de défis entravant la promotion des relations économiques et commerciales, tels que la distance géographique ou le manque d'informations réciproques. Il a cependant affirmé la détermination inébranlable des deux parties à trouver des solutions concrètes à ces obstacles.

L'ambassadeur a souligné l'importance de l'établissement de liens et d'échanges directs, invitant les entreprises algériennes à formuler des propositions concrètes. Il a exprimé sa pleine disponibilité à les orienter ou à les transmettre aux autorités compétentes et aux entreprises vietnamiennes concernées. Selon lui, des échanges plus ouverts entre les décideurs et les entreprises des deux pays ouvriraient de nouvelles perspectives prometteuses.

Auparavant, dans l'après-midi du 14 septembre, le diplomate vietnamien avait rencontré le gouverneur de la province de Batna, le Dr. Mohamed Benmalek. Le diplomate vietnamien a réaffirmé les liens d'amitié traditionnels et solides entre le Vietnam et l'Algérie, forgés durant la lutte commune pour l'indépendance nationale. Il a souligné l'importance accordée par le Vietnam au renforcement de la coopération avec les localités algériennes, dont Batna est la province pionnière dans le jumelage avec Diên Biên, établissant ainsi un modèle de coopération décentralisée concret et efficace. Selon lui, des domaines de coopération prometteurs incluent l'agriculture et la transformation alimentaire, la culture et le tourisme, l'investissement et le commerce ainsi que la santé et l'éducation-formation, offrant un large éventail de possibilités de collaboration.

Il a mis en exergue la signification symbolique profonde du jumelage Batna-Diên Biên, qui relie l'histoire révolutionnaire et l'esprit de solidarité entre les deux peuples. Il a chaleureusement salué la prochaine visite de la délégation de Batna à Diên Biên, souhaitant ardemment que les deux provinces poursuivent des activités de coopération concrètes et efficaces, en particulier dans les domaines correspondant aux atouts et aux besoins spécifiques de chaque partie.

Du côté de la province de Batna, le gouverneur Benmalek a annoncé que la délégation provinciale était prévue à Diên Biên le 17 septembre pour intensifier la coopération entre les deux localités.

Batna, située dans le Nord-Est de l'Algérie, est la cinquième plus grande ville d'Algérie, avec une population de près de 300.000 habitants. Elle possède un vaste potentiel touristique, remarquable pour son patrimoine archéologique, historique, culturel, paysager et artisanal traditionnel (céramique, textile, bijoux…), ainsi que pour la richesse de ses patrimoines culturels immatériels (musique, danse, coutumes), offrant un cadre propice à des échanges culturels et touristiques enrichissants.

VNA/CVN