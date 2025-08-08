Programme d’apprentissage du vietnamien en ligne pour enfants de la diaspora

Le 7 août à Sydney, en Australie, a été lancé VietNEST (Vietnamese Nurturing Education for Science & Traditions), un programme d’apprentissage du vietnamien sur plateforme numérique intégrant l’intelligence artificielle (IA), spécialement conçu pour les enfants d’origine vietnamienne vivant à l’étranger.

Destiné aux enfants âgés de 5 à 15 ans, VietNEST propose dix modules thématiques inspirés à la fois de la culture vietnamienne et australienne, incluant par exemple le repas traditionnel du Têt, le pho de Hanoï, les chants folkloriques ou encore des sites touristiques emblématiques. L’objectif est de renforcer les compétences linguistiques tout en nourrissant l’attachement à la Patrie d’origine et la fierté pour sa culture.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Tuân Nghia, expert en IA et membre de l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA), VietNEST a pour mission de transmettre la langue et la culture vietnamiennes à travers de leçons variées, élaborées par des enseignants expérimentés. Le contenu combine textes illustrés, vidéos courtes et jeux interactifs, offrant ainsi aux enfants un apprentissage naturel et efficace.

Le programme vise également à doter les élèves de la capacité à présenter, en vietnamien, la culture et les traditions du pays où ils résident, favorisant ainsi les échanges entre la diaspora et le Vietnam. Les technologies d’IA intégrées incluent la reconnaissance vocale ainsi qu’une personnalisation du contenu et du rythme selon le profil de chaque apprenant.

VietNEST propose en outre un système complet de gestion pédagogique : création et suivi des cours, gestion des classes et dossiers des élèves, outils de communication enseignants-apprenants et suivi individualisé des progrès, afin d’adapter l’enseignement aux besoins de chacun.

Actuellement en phase pilote auprès des élèves de l’école VietSchool à Sydney, VietNEST sera officiellement déployé en novembre 2025. La plateforme et l’application seront mises gratuitement à la disposition des familles et écoles communautaires vietnamiennes en Australie, conformément à la mission de la Fondation ASIF, qui vise à réduire les inégalités d’accès à l’éducation linguistique et culturelle.

Soutenu par la Fondation ASIF et réalisé par VASEA en partenariat avec VietSchool, ce projet ambitionne de devenir un modèle reproductible dans d’autres pays où la préservation de la langue vietnamienne constitue un enjeu croissant.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, du consul général du Vietnam à Sydney Nguyên Thanh Tùng, ainsi que d’enseignants, d’experts, de parents d’élèves et de nombreux membres de la communauté vietnamienne en Australie.

VNA/CVN