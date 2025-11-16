La Semaine de la cuisine italienne valorise l’excellence gastronomique italienne

La dixième édition de la Semaine de la cuisine italienne au Vietnam se déroulera du 17 au 23 novembre à Hanoï, mettant en lumière les traditions culinaires italiennes, où créativité et technologie côtoient une culture millénaire du bien-être et de la convivialité.

Photo : Ambassade d'Italie au Vietnam/CVN

Le thème choisi cette année, "La cuisine italienne entre santé, culture et innovation", invite à explorer la cuisine italienne à travers ses trois dimensions fondamentales : la santé, inspirée par les principes du régime méditerranéen ; la culture, expression de la tradition culinaire italienne ; et l’innovation, tournée vers l’avenir grâce aux nouvelles technologies et aux approches durables.

Cet événement proposeront des menus spéciaux inspirés de la tradition gastronomique italienne, réalisés avec des produits authentiques et de qualité, afin d’offrir au public local un voyage à travers les saveurs, la créativité et la culture culinaire italienne.

L’événement, organisé par l’ambassade d’Italie au Vietnam, débutera par "Du blé au four : l’art de la boulangerie italienne - une masterclass entre tradition et innovation", une session consacrée à la fabrication du pain à l’italienne et à la science de la nutrition équilibrée, organisée par Molino Casillo en collaboration avec le Pegasus International College, les 17 et 18 novembre.

"Touche italienne. L’art de l’apéritif", une soirée unique célébrant la culture italienne de l’apéritif, se tiendra à l’hôtel Apricot le 21 novembre.

La Chambre de commerce italienne au Vietnam (ICHAM) organisera également le "Casa Italia Wine Festival 2025", un festival de dégustation de vins italiens, au centre culturel italien Casa Italia le 22 novembre.

Lancée en 2016 par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la Semaine de la cuisine italienne dans le monde est une initiative annuelle mondiale dédiée à la valorisation de l’excellence gastronomique italienne au niveau international.

VNA/CVN