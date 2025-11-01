Foire d’Automne 2025

Le côm non met à l’honneur l’identité culturelle vietnamienne

Le côm non , riz gluant jeune en granules aplatis, friandise rustique des campagnes vietnamiennes, attire de nombreux visiteurs à la Foire d'Automne 2025. Ce produit n'incarne pas seulement une valeur culinaire, mais aussi une richesse culturelle, symbole de l'identité vietnamienne étroitement liée à la saison automnale.

Photo : VNA/CVN

Présentée à la foire, la saveur du côm non évoque des souvenirs d'enfance : ceux des enfants aux pieds nus récoltant les épis de riz gluant pour les transformer en ce mets délicat, vert et parfumé.

Organisée au Centre d'exposition du Vietnam, dans la commune de Dông Anh (Hanoï), la Foire d'Automne 2025 vise à promouvoir les produits agricoles typiques et à relier les villages d'artisans et les entreprises au marché. Le côm vert, tendre et odorant, trouve ainsi sa place dans le courant du commerce moderne, à travers des produits traditionnels revisités.

Des dizaines de stands présentent diverses variétés : côm frais sous vide, séché, grillé, ou encore transformé en gâteaux, bonbons, lait ou glaces, répondant à la diversité des goûts des consommateurs vietnamiens et étrangers.

Selon les artisans du village de Mê Tri, plusieurs clients étrangers ont récemment signé des contrats d'achat réguliers, ouvrant la voie à l'intégration du côm dans les chaînes de distribution modernes. Cette évolution contribue à préserver et valoriser un artisanat ancestral, gardant vivante une part essentielle de l'âme vietnamienne au cœur de la modernité.

VNA/CVN