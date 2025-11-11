La cuisine vietnamienne bien dans son assiette en République de Corée

Une équipe vietnamienne a remporté la première place du 15 e concours de cuisine multiculturelle organisé par le Centre familial de Yongsan à Séoul en République de Corée, un événement annuel mettant en valeur la diversité culturelle du quartier.

>> Travel Off Path explique pourquoi le Vietnam fascine autant les touristes

>> Déguster un pho vietnamien sur la paradisiaque île de Bali

>> Hanoï figure parmi les meilleures villes d’Asie pour la cuisine de rue

Photo : CTV/CVN

Le concours de cette année s’est déroulé sous le thème "Quand les saveurs du monde rencontrent les goûts coréens", reflétant l’identité de Yongsan, le quartier de la capitale qui compte la plus forte proportion de foyers multiculturels.

Des équipes de sept pays : Vietnam, Chine, Japon, Philippines, Inde, Mexique et Nigéria se sont affrontées en créant un plat mêlant leurs saveurs traditionnelles à des ingrédients coréens.

Chaque plat devait contenir du kimchi - nom coréen donné aux légumes conservés, assaisonnés d’épices et de produits de la mer fermentés - et au moins un des trois condiments coréens suivants : sauce soja, pâte de piment gochujang ou pâte de soja doenjang.

Kimchi constitue un élément essentiel du repas coréen pour toutes les classes sociales et dans toutes les régions. La pratique collective du kimjang réaffirme l’identité coréenne et offre une bonne occasion de renforcer la coopération familiale. Le kimjang rappelle aussi à de nombreux Coréens que les communautés humaines doivent vivre en harmonie avec la nature.

L’équipe vietnamienne a impressionné le jury avec des rouleaux de printemps frais et un riz frit "arc-en-ciel" aux couleurs éclatantes, remportant ainsi le premier prix. Le Mexique et la Chine se sont classés respectivement deuxième et troisième.

À l’issue de l’événement, les participants vietnamiens se sont dits ravis du résultat et ont particulièrement apprécié cette opportunité d’échange culturel à travers la gastronomie.

L’événement proposait également des activités aux visiteurs, comme l’essayage de vêtements traditionnels et la découverte de jeux folkloriques des pays participants.

"Je suis heureux de constater la richesse des échanges culturels à travers des plats créatifs qui associent le kimchi aux traditions culinaires du monde entier. À Yongsan, où coexistent de nombreuses cultures, nous poursuivrons nos efforts pour garantir une communauté harmonieuse et accueillante", a déclaré le maire du district de Yongsan à Séoul, Park Hee-young.

VNA/CVN