Canard grillé aux graines de mac mât et de mac khén

Le canard grillé aux graines de mac mât ( Clausena indica ) et de mac khén (poivre sauvage) s’impose comme une signature gastronomique. Cette spécialité culinaire captive d’emblée par son bouquet aromatique envoûtant et sa profondeur gustative. Elle offre un mariage d’une finesse exquise entre la chair de canard, d’une tendresse presque sucrée, et la vibration épicée des condiments de montagne. Les précieuses graines de mac mât et de mac khén ne servent pas seulement à mariner : elles infusent la volaille d’une complexité olfactive qui rend ce plat véritablement incomparable.

>> Bouillon d’os de bœuf mijoté aux pommes de terre

>> Grenouilles grillées de Tri Tôn, une spécialité d’An Giang

>> Le cháo suon, l’onctuosité signature de Hanoï

Pour 2 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 1/2 canard (environ 800 g)

- 10 g de graines de mac khén

- 3 graines de mac mât

- 5 g de piment sec

- 3 cuillères à café (c.à.c) de sel assaisonné

- 2 c.à.c d’huile de sésame

- 200 ml d’alcool de riz blanc

- Un petit morceau de gingembre (écrasé)

Préparation

- Pour éliminer l’odeur de la viande de canard, rincez-la à l’eau, puis utilisez le mélange d’alcool blanc et de gingembre écrasé pour la frotter méticuleusement. Rincez ensuite abondamment à l’eau.

- Coupez la viande en morceaux de la taille d’environ deux phalanges, puis égouttez. Mettez les graines de mac khén et de mac mât dans un mortier et pilez-les légèrement (pour qu’elles soient concassées).

- Mettez la viande dans un grand bol avec les 10 g de graines de mac khén concassées, les 3 grains de mac mât, les 5 g de piment sec, les 3 c.à.c de sel assaisonné et les 2 c.à.c d’huile de sésame.

- Mélangez bien, puis couvrez le bol hermétiquement avec un film alimentaire. Laissez mariner au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour que la viande s’imprègne des épices.

Cuisson

- Disposez la viande dans l’air-fryer. Grillez pendant 30 minutes à une température de 200°C jusqu’à ce qu’elle soit cuite.

* Remarque : pour assurer une cuisson uniforme, après

15 minutes de cuisson, retirez la viande, retournez les morceaux, puis continuez à griller pendant 15 minutes supplémentaires.

- Le canard grillé aux graines de mac mat et de mac khén est délicieusement parfumé et très stimulant pour l’appétit. La viande de canard n’est pas sèche, mais conserve sa tendresse et sa saveur sucrée. De plus, avec cette méthode de cuisson, elle n’absorbe pas beaucoup de graisse.

Pour rehausser la saveur, dégustez avec une sauce soja à l’ail et au piment !

Nguyên Thành/CVN