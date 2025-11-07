La gastronomie locale, nouveau levier d'attractivité touristique de Hô Chi Minh-Ville

En valorisant pleinement son rôle de centre économique, culturel et social majeur du pays, le secteur du tourisme de Hô Chi Minh-Ville s'efforce de se renouveler sans cesse, de créer des produits touristiques attrayants et de diversifier les événements réguliers pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

En particulier, la ville met désormais l'accent sur la gastronomie locale, intégrée comme un produit touristique clé pour renforcer son attractivité auprès des voyageurs nationaux et internationaux.

Saisir la tendance du tourisme culinaire

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a concentré ses efforts sur la diversification de ses offres : tourisme fluvial, culturel et historique, écologique ou communautaire, etc. Depuis la réorganisation administrative, la ville a identifié la gastronomie comme un levier stratégique pour se positionner en centre de convergence des spécialités vietnamiennes et internationales. Le tourisme culinaire est ainsi appelé à devenir un produit phare, offrant un avantage concurrentiel unique face aux autres destinations de la région.

Photo : VNA/CVN

Avec plus de 680 ressources touristiques répertoriées comme exploitables, la ville dispose aujourd'hui d'un solide potentiel, dont la cuisine de rue constitue un atout emblématique.

Depuis septembre 2025, le Service municipal du tourisme a mené plusieurs enquêtes approfondies afin de bâtir vingt programmes touristiques spécialisés autour de la gastronomie. Ces parcours ne se limitent pas à la dégustation : ils racontent aussi l'histoire, la culture et les habitants de la métropole du Sud.

Dans les mois à venir, plusieurs circuits thématiques de deux jours et une nuit seront proposés : Saveurs de la mer bleue, Voyage des papilles, À la recherche du goût d'antan… D'autres circuits d'une demi-journée à une journée viendront compléter cette offre : Vespa Lê La, Saigon, ville marine, dîner-croisière sur le bateau Indochina, ou encore découverte de la chocolaterie bio "From Farm to Bar".

Les entreprises du secteur touristique suggèrent aussi des formules libres permettant aux visiteurs d'explorer la gastronomie régionale : Vung Tàu – Les saveurs irrésistibles, Découverte des spécialités de Binh Duong, etc.

Selon Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service municipal du tourisme, chaque programme culinaire thématique consacré à la gastronomie offre une expérience unique, reliant étroitement la restauration, le shopping et les sites touristiques.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement du tourisme culinaire de la ville à l'horizon 2030, avec pour objectif d'accueillir 10 millions de visiteurs étrangers et de générer 290.000 milliards de dôngs de recettes touristiques en 2025.

"Grâce à la diversité et à la richesse identitaire de ces programmes, Hô Chi Minh-Ville confirmera son statut de destination touristique internationale incontournable. Le Département municipal du tourisme espère présenter prochainement ces produits au grand public, afin de bâtir un écosystème touristique durable et dynamique", souligne Bùi Thi Ngoc Hiêu.

Pour de nombreux experts, l'intégration de la gastronomie dans les produits touristiques est une approche flexible, visionnaire et adaptée à la nouvelle ère. Dans le contexte où le tourisme culinaire s'impose comme une tendance majeure en Asie, notamment chez les voyageurs vietnamiens, le petit-déjeuner inclus joue un rôle déterminant dans le choix de l'hébergement. Le repas matinal, considéré comme un élément essentiel de l'expérience, incarne le premier contact entre le visiteur et la culture du lieu.

La plateforme Agoda observe d'ailleurs que de plus en plus de voyageurs vietnamiens privilégient les établissements offrant le petit-déjeuner gratuit. Vu Ngoc Lâm, directeur national d'Agoda Vietnam, explique : "Le petit-déjeuner n'est pas qu'un repas, c'est un lien entre le visiteur et la saveur locale. En comprenant la valeur d'un accueil chaleureux dès le matin, les clients ressentent une véritable attention. Grâce à ses filtres intelligents, Agoda permet de trouver aisément l'hébergement idéal".

Photo : VNA/CVN

Chaîne de diffusion des saveurs vietnamiennes vers le monde

Hô Chi Minh-Ville n'est pas seulement une destination captivante : elle constitue aussi la principale porte d'entrée du pays. Chaque touriste y devient un maillon dans la chaîne qui propage les saveurs vietnamiennes à travers le monde.

Pour que la gastronomie locale devienne un véritable véritable "langage du tourisme" et que la ville soit perçue comme un lieu où l'on vit, partage et aime avec tous ses sens, il faut offrir aux visiteurs une expérience qui allie plaisir gustatif et compréhension de l'histoire du plat – une rencontre avec l'âme de Saïgon.

Photo : VNA/CVN

Du côté des entreprises, Trân Quang Duy, directeur de la compagnie par actions des services touristiques Chim Canh Cut Travel, indique que son compagnie développe un Food Tour de Hô Chi Minh-Ville centré sur l'expérience verte et la connexion culturelle. Chaque plat présenté au voyageur devient une histoire, traduisant la philosophie : "Manger pour comprendre, comprendre pour aimer".

L'entreprise a conçu sept itinéraires symboliques correspondant aux sept saveurs de Saïgon : Toucher les herbes, L'essence de la gastronomie, Bien manger pour bien vivre, Saveurs d'hier et d'aujourd'hui, Food tour à la manière de la Gen Z, Doux tropiques, Saïgon dans chaque recoin de Nguyên Thai Binh.

Les études menées par plusieurs agences locales confirment que la gastronomie est au cœur de l'identité touristique de la ville et qu'elle joue un rôle moteur dans le tourisme moderne en favorisant la découverte culturelle. D'après un sondage de Vietravel, 81% des touristes internationaux interrogés souhaitent découvrir la cuisine locale, contribuant ainsi au développement du tourisme mondial, notamment au Vietnam.

Hô Chi Minh-Ville est considérée comme une "carte miniature de la cuisine vietnamienne", dotée d'un immense potentiel pour devenir une marque internationale : "La cité des saveurs et des expériences".

C'est pourquoi, selon Huynh Phan Phuong Hoang, directrice générale adjointe de la compagnie par actions du tourisme Vietravel, le secteur du tourisme municipal doit perfectionner son cadre politique et institutionnel, définir une stratégie culinaire à l'horizon 2030, élaborer un label "Destination gastronomique de Hô Chi Minh-Ville", et créer un centre de connexion avec des experts internationaux.

Elle recommande également de renforcer la coopération public-privé, d'organiser festivals et circuits gastronomiques, de développer la cuisine de rue liée à l'économie nocturne, et de promouvoir la coopération internationale via des campagnes médiatiques mondiales, en vue d'accueillir prochainement le Festival culinaire de l'ASEAN à Hô Chi Minh-Ville.

Plusieurs experts suggèrent de tirer parti de la transformation numérique : création de cartes touristiques culinaires numériques, de vidéos d'expérience et diverses formes d'interaction en ligne. La formation – reliant écoles, entreprises et artisans – ainsi que la mise en place d'un réseau d'"Ambassadeurs de la gastronomie de Hô Chi Minh-Ville" permettraient d'impliquer les jeunes dans la préservation et la créativité culinaire.

Le développement du tourisme gastronomique doit reposer sur la synergie entre autorités, associations, entreprises et communauté créative, seule voie pour transformer le potentiel en valeur réelle et faire de la gastronomie vietnamienne un langage universel du dialogue culturel et touristique.

