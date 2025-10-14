Le Vietnam toujours attractif aux yeux des investisseurs italiens

Les entreprises italiennes ont investi au Vietnam dans 162 projets avec un capital social total enregistré de 650 millions de dollars. Selon les experts économiques, le Vietnam dispose encore d’une grande marge de manœuvre pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) en provenance d’Italie.

Opportunités d’attirer des capitaux italiens

Un investisseur italien a déclaré à la presse qu’il étudiait et prévoyait de choisir le Vietnam pour mettre en œuvre un projet d’investissement lié au secteur de l’énergie propre, car ce pays a un très grand besoin d’énergie pour atteindre son objectif de croissance économique à deux chiffres au cours de la période 2026-2030, en particulier d’énergie propre, en vue de l’objectif Net Zero d’ici 2050.

Selon les données du Département de l’investissement étranger (ministère des Finances), les investisseurs italiens ont actuellement investi au Vietnam dans 162 projets avec un capital social total enregistré de plus de 624 millions de dollars, se classant au 32e rang sur 151 pays et territoires ayant des investissements au Vietnam.

Rien qu’au cours des 7 premiers mois de 2025, les investisseurs italiens ont également mis en œuvre 7 nouveaux projets d’investissement au Vietnam et ont augmenté le capital d’investissement pour 5 projets en cours d’exploitation.

Le Département de l’investissement étranger a également évalué que le capital d’investissement total des entreprises italiennes au Vietnam avait fortement augmenté par rapport à la même période en 2024.

Malgré une amélioration récente, l’investissement italien au Vietnam est toujours considéré comme inférieur à son potentiel.

Selon l’évaluation de Nguyên Van Toan, vice-président de l’Association des entreprises à investissement étranger, le flux d’IDE en provenance d’Europe, y compris l’Italie, vers Vietnam est en augmentation.

Le Forum des entreprises Vietnam - Italie 2025, organisé à Hanoï début septembre 2025, a attiré la participation de plus de 300 entreprises, dont plus de 200 délégués représentant des entreprises vietnamiennes et 100 délégués représentant des entreprises italiennes.

Lors de l’événement, les représentants des entreprises italiennes ont également exprimé leur intérêt pour l’environnement d’investissement du Vietnam, considérant le pays comme une destination d’investissement attrayante grâce à sa position géographique favorable, à son taux de croissance économique élevé, à sa politique d’attraction des investissements attrayante et à l’amélioration positive de son environnement des affaires.

Le Vietnam est considéré comme une "économie prioritaire"

Selon Michal Ron, directrice des affaires internationales de SACE, le Vietnam est actuellement considéré comme une "économie prioritaire" par les entreprises italiennes. La mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) continuera de créer de nouvelles opportunités et de stimuler les investissements de l’Italie vers Vietnam dans les temps à venir.

Partageant le même point de vue, l’expert Nguyên Canh Cuong, maître de conférences à l’Université d’économie - Université nationale de Hanoï, ancien conseiller commercial en France, dans l’Union européenne (UE) et au Royaume-Uni, a déclaré que ces dernières années, la tendance d’investissement des entreprises européennes, y compris les entreprises italiennes, se déplace fortement vers les secteurs de la haute technologie, des énergies renouvelables, de la logistique et de l’agriculture verte.

De nombreux investisseurs européens, y compris italiens, estiment que Vietnam est actuellement un nouveau centre de production de la région Asie, un marché de consommation à croissance rapide avec une population jeune et une classe moyenne en expansion.

En particulier, après la pandémie de COVID-19 et dans le contexte de la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale, Vietnam est considéré comme un maillon sûr et fiable de la chaîne d’approvisionnement régionale.

Bien que l’investissement italien au Vietnam montre des signes prometteurs, selon les experts économiques, l’environnement d’investissement, bien qu’il se soit considérablement amélioré, présente encore des lacunes en matière de transparence, de prévisibilité des politiques, de procédures administratives et de mécanismes de règlement des différends.

Or, les investisseurs européens en général et italiens en particulier attachent une grande importance à la stabilité juridique et aux normes de gouvernance élevées, ce qui les rend toujours prudents dans le choix de leur destination d’investissement.

Pour attirer fortement les IDE d’Italie vers Vietnam, Michele D’Ercole, président de la Chambre de commerce italienne au Vietnam, estime que Vietnam doit continuer à simplifier davantage les procédures administratives afin de créer un cadre transparent, facilitant ainsi l’afflux de capitaux étrangers vers Vietnam.

Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint du Département de l’investissement étranger, a déclaré que dans les temps à venir, la politique d’encouragement et d’attraction des investissements du gouvernement du Vietnam ainsi que la prochaine amélioration des relations entre le Vietnam et l'Italie, constitueront une base très importante pour aider les investisseurs des deux pays à rechercher et à étendre leurs marchés mutuels.

