Le Vietnam fait forte impression au salon du deux-roues EICMA Milan 2025

Le Vietnam a marqué une présence très remarquée au plus grand salon mondial du deux-roues, l'EICMA Milan 2025, qui s'est tenu du 4 au 9 novembre à Fiera Milano Rho, dans le Nord de l'Italie.

Photo : VNA/CVN

Le pavillon vietnamien, organisé par l'Association vietnamienne des industries de la sous-traitance (VASI), a réuni dix entreprises nationales de premier plan spécialisées dans la fabrication de pièces et composants. Elles ont présenté une gamme variée de produits et services, incluant des composants mécaniques (estampage, soudage, CNC, traitement de surface), des composants plastiques (moulage, injection), des solutions électriques-électroniques (faisceaux de câbles pour motos et automobiles) et des solutions de production.

La présentation soignée du pavillon a non seulement mis en lumière l'image du pays, mais a également offert aux visiteurs et clients internationaux un nouvel aperçu du développement dynamique de l'industrie manufacturière vietnamienne.

Le pavillon a attiré de nombreux clients italiens et internationaux, désireux d'échanger et d'explorer des opportunités de coopération et d'affaires. Les entreprises exposantes ont bénéficié du soutien actif du Bureau commercial du Vietnam en Italie et de la Chambre de commerce Italie - Vietnam pour présenter leurs produits à de potentiels partenaires.

Lors d’une séance de travail avec la Chambre de Commerce Italie - Vietnam, Truong Thi Chi Binh, vice-présidente et secrétaire générale de la VASI, a souligné le fort potentiel des entreprises vietnamiennes et leur désir de s'intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement italiennes et européennes, en particulier dans le secteur du deux-roues.

De son côté, Walter Cavrenghi, secrétaire général de la Chambre de commerce Italie - Vietnam, a affirmé que les entreprises vietnamiennes étaient en mesure de devenir des partenaires et des représentants commerciaux solides pour les entreprises italiennes au Vietnam et, plus largement, dans la région de l'ASEAN.

L'EICMA, en tant que plus grand salon mondial du deux-roues et de ses composants, a réuni cette année plus de 730 exposants de 50 pays et plus de 2.000 marques, attirant environ 600.000 visiteurs de 129 nations.

VNA/CVN