Green Food Festival

L’art culinaire végétarien est mis à l’honneur à Hô Chi Minh-Ville

Dans la soirée du 1ᵉʳ novembre, au parc Binh Phu, dans la mégapole du Sud, le Festival de la gastronomie végétarienne (Green Food Festival) 2025 a ouvert ses portes. Il s’agit de l’un des plus grands événements culinaires végétariens de l’année, avec une programmation riche et variée, visant à promouvoir un mode de vie sain et respectueux de l’environnement.

Organisé jusqu'au 4 novembre par le Comité populaire du quartier de Binh Phu, en collaboration avec l’Association culinaire de Hô Chi Minh-Ville (FBA), et placé sous le thème "Délicieux par le goût - Sain par le cœur", cet événement vise à valoriser les valeurs culturelles de la cuisine végétarienne vietnamienne et à diffuser le message "Vie verte - Vie saine".

Bien que les activités aient commencé dès le 31 octobre, la cérémonie d’ouverture officielle se tiendra ce soir, 1ᵉʳ novembre, et devrait attirer des milliers d'habitants locaux et de touristes. Le festival de cette année est considéré comme le plus vaste jamais organisé au Vietnam dans le domaine de la cuisine végétarienne, avec plus de 200 stands d’entreprises, de restaurants et de marques végétariennes issus des trois régions du pays.

L’espace du festival, aménagé sur plus de sept hectares, est divisé en plusieurs zones: un espace dédié à la cuisine verte créative, un espace OCOP (produits biologiques, macrobiotiques et recyclés), un espace de présentation d’ingrédients végétariens vietnamiens, un espace d’ateliers et une scène de spectacles. On prévoit 150.000 à 200.000 visiteurs pendant les cinq jours de l’événement.

Record de 200 plats végétariens à base de lotus

Parmi les temps forts du festival, un record sera établi avec 200 plats végétariens à base de lotus vietnamien, illustrant la richesse et la créativité de la cuisine végétarienne nationale.

Le festival n’est pas seulement un lieu de dégustation, mais aussi un forum pour la cuisine verte, le tourisme vert et l’économie verte, à travers des séminaires, tables rondes, ateliers et programmes communautaires tels que "La cuisine de l’amour : 1.000 repas gratuits" ou "La fête du recyclage des déchets alimentaires".

Nguyên Tân Viêt, président de la FBA et chef du comité d’organisation, a déclaré : "Cet événement met en valeur l’essence même de la cuisine végétarienne vietnamienne et encourage la population à adopter un mode de vie écologique et respectueux de l’environnement".

De son côté, Nguyên Thi Hang, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Binh Phu, a souligné : "Ce festival est l’occasion pour les habitants et les touristes de s’unir pour bâtir une communauté verte et zéro déchet, empreinte de convivialité et de partage. Il contribuera à enrichir la vie culturelle, touristique et communautaire de Hô Chi Minh-Ville, tout en confortant la position de la ville comme "capitale culinaire verte du Vietnam".

De nombreuses activités attractives

Avant même son ouverture officielle, le festival a proposé un programme varié d’activités, créant une atmosphère conviviale et participative.

Les concours "Green Future Chef Vietnam 2025" et "Green Master Chef Vietnam 2025", organisés le 31 octobre, ont réuni plus de 200 chefs professionnels et étudiants issus des meilleures écoles, restaurants et hôtels de la ville. Les participants ont mis en avant des ingrédients végétariens locaux, prônant une alimentation saine et un mode de vie équilibré, tout en faisant preuve de créativité et de maîtrise technique.

Le matin du 1ᵉʳ novembre, la cérémonie de lancement de la fête "Unissons nos forces pour l’environnement - Binh Phu 2025" s’est tenue au parc Binh Phu, visant à promouvoir le modèle "Festival vert – zéro déchet", avec des programmes de recyclage et de réduction des déchets alimentaires.

Par ailleurs, l’activité "Cuisine de l’amour - 1.000 repas gratuits" est organisée par le Chef Action Network, Foodbank Vietnam, la FBA et l’équipe de bénévoles de l’Association municipale des artistes, afin de partager l’amour et de renforcer l’esprit de bénévolat communautaire.

Un buffet végétarien très attendu

Le festival réunit de nombreux stands de cuisine végétarienne venus des trois régions du pays, ainsi qu’un buffet exceptionnel de plus de 100 plats, parmi lesquels le bun Huê chay (nouilles végétariennes de Huê), le lâu Sen (fondue au lotus), le banh xèo Ngu Sac (crêpes aux cinq couleurs) et divers jus de fruits biologiques.

Des activités expérientielles et éducatives sont également proposées : conférence sur la nutrition et la santé, atelier "Cuisine végétarienne internationale" réunissant des experts vietnamiens et étrangers, atelier "Tourisme vert - Cuisine verte - Économie verte", etc. Ces activités, organisées avant même l’ouverture officielle, ont contribué à créer une ambiance dynamique et à renforcer la notoriété du festival.

Le buffet végétarien, l’un des points forts de l’événement, suscite un vif intérêt. Selon les organisateurs, plus de 1.000 billets sont vendus en ligne chaque jour, et le total pourrait atteindre 2.000 à 3.000 billets quotidiens pendant les journées d’ouverture. Le buffet est proposé à 149.000 dôngs pour le déjeuner (de 10h45 à 13h30) et 199.000 dôngs pour le dîner (de 16h30 à 20h30).

Nguyên Thi Thu Hiên, une habitante locale, confie : "Le festival propose de nombreuses activités intéressantes et j’ai prévu d’y aller avec mes amis ce week-end. Étant végétarienne, j’apprécie particulièrement ce type d’événement qui promeut un mode de vie sain et écologique. J’ai hâte de découvrir les plats proposés !"

Le Festival de la cuisine végétarienne 2025 sera diffusé en direct à la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV), en Livestream sur TikTok et AnchayTV.

Texte et photos : Tân Dat/CVN