Hanoï se prépare pour le Festival international de la culture culinaire 2025

La capitale vietnamienne accueillera les 22 et 23 novembre le Festival international de la culture culinaire 2025, présentant plus de 120 stands, tenus par des ambassades, des représentations diplomatiques, des départements des relations extérieures locaux et des entreprises de tout le pays.

Photo : CO/CVN

Organisé par le Département des services du Corps diplomatique, le festival de cette année, placé sous le thème "Voyage de saveurs", vise à promouvoir les échanges culturels tout en faisant découvrir aux visiteurs internationaux les paysages magnifiques et l’hospitalité légendaire du Vietnam.

Lors d’une récente conférence de presse, Hoàng Thu Nga, vice-présidente du comité d’organisation, a expliqué que chaque plat raconte une histoire, celle de la culture, de l’histoire et de l’identité de son pays d’origine.

Le festival offrira un panorama exceptionnel de l’excellence culinaire mondiale et confirmera le rôle du Vietnam comme terre d’accueil pour les cultures du monde, a-t-elle souligné.

L’événement véhicule l’image d’un Vietnam dynamique et convivial, désireux de tisser des liens entre les nations pour la paix, la coopération et le développement, a-t-elle ajouté.

Outre les expositions et dégustations culinaires, le festival de cette année proposera plusieurs nouvelles zones thématiques, dont le Toit commun de l’ASEAN, l’avenue culinaire mondiale et les trois régions du Vietnam, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse des cuisines régionales et internationales.

Elena Bezdetko, épouse de l’ambassadeur de Russie au Vietnam, a indiqué que le stand russe mettra à l’honneur des plats emblématiques tels que la salade russe et les grillades, ainsi que des souvenirs traditionnels comme les poupées russes Matriochka et d’autres objets culturels. Elle a souligné que ces échanges culinaires constituent des ponts essentiels pour renforcer l’amitié et la coopération entre les nations.

L’un des moments forts du festival sera l’espace dédié aux spécialités des trois régions, mettant à l’honneur le savoir-faire culinaire vietnamien à travers des plats emblématiques tels que le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), le mì quang (nouilles Quang), les nems grillés et les baguettes.

Outre cette expérience gastronomique, les visiteurs pourront profiter d’un programme d’animations varié, comprenant un défilé de mode culinaire, un festival de la bière internationale, des spectacles artistiques, des échanges culturels et d’autres activités communautaires – le tout conçu pour faire du festival une célébration vivante et captivante des cuisines et cultures du monde.

VNA/CVN