Foire d’automne : La gastronomie du Delta du Mékong séduit les visiteurs

L’espace culinaire du Delta du Mékong, présenté à la première Foire d’automne 2025 au Centre national des expositions (commune de Dông Anh, Hanoï), s’impose comme l’un des pôles les plus attrayants de l’événement. Il offre au public de la capitale une immersion sensorielle au cœur des saveurs authentiques du Sud-Ouest du Vietnam.

Rassemblant des centaines de stands venus de toutes les régions du pays, la Foire d’automne 2025 recrée un panorama vivant de la culture et du commerce vietnamiens. Parmi eux, le pavillon des provinces du delta du Mékong se distingue par la richesse de ses spécialités, reflet d’un terroir généreux et d’un art culinaire profondément enraciné dans la vie fluviale.

Saveurs du Sud au cœur de la capitale

La cuisine du Delta du Mékong est réputée pour la diversité de ses ingrédients naturels, sa créativité culinaire et sa simplicité pleine de charme. Chaque plat incarne non seulement la fertilité de la région mais aussi la chaleur et l’hospitalité de ses habitants.

Au pavillon de Cà Mau, à l’extrême sud du pays, les visiteurs peuvent savourer des plats emblématiques tels que les rouleaux de printemps, le canard mijoté au poivre, le cari de canard, les beignets de crevettes au taro, les vermicelles sautées au porc grillé, la fondue de poisson fermenté, les escargots à la noix de coco ou encore le poisson braisé au fruit giác. À ces mets s’ajoutent une grande variété de fruits tropicaux et de produits de la mer, exposés dans une atmosphère évoquant la douceur des marchés flottants.

''Nous souhaitons que les visiteurs ressentent non seulement la saveur des plats, mais aussi l’âme et la culture du peuple de Cà Mau – simples, sincères et accueillants'', confie Nguyên Huu Khang, du Centre de promotion du tourisme de Cà Mau.

Chaque jour, le pavillon culinaire de Cà Mau attire entre 1.200 et 1.500 visiteurs, venus découvrir la gastronomie locale et acheter des produits à emporter. Des projections vidéo mettent en valeur les paysages du Sud, accompagnées de chants et de rires évoquant la convivialité du monde fluvial.

Palette culinaire

Outre Cà Mau, plusieurs provinces et villes telles que Cân Tho, Dông Thap et An Giang participent à la Foire avec leurs spécialités typiques. À Cân Tho, les visiteurs dégustent la fameuse fondue de poisson fermenté, les crêpes croustillantes bánh xèo, le poisson serpent grillé, les boulettes de poisson ou encore le gâteau de riz gluant à la feuille pourpre.

Le pavillon de Dông Thap met à l’honneur la salade de lotus aux crevettes et au porc, le poisson linh braisé à la canne à sucre, les produits de saumure typiques et les plats aux fleurs diên diên – symboles de la saison des crues. Quant à An Giang, elle séduit par ses spécialités telles que le poisson fermenté de Châu Dôc, les nouilles au poisson de Long Xuyên, le riz brisé ou encore les gâteaux au sucre de palme.

Selon Huynh Hông Cum, responsable du stand d’An Giang : ''Nos plats incarnent la générosité et la spontanéité du peuple du delta. Beaucoup de visiteurs reviennent après la dégustation pour acheter des produits en souvenir''.

Un espace de partage culturel et touristique

L’espace culinaire du Delta du Mékong à la Foire d’automne ne se limite pas à la gastronomie : il constitue aussi une vitrine culturelle et touristique pour la région. Les provinces participantes diffusent des clips de promotion et des programmes audiovisuels afin d’inviter les touristes à découvrir un territoire verdoyant, traversé de rivières paisibles et peuplé d’habitants chaleureux.

Dans ce décor vibrant, les visiteurs peuvent entendre résonner les airs de vọng cổ et de chants populaires du Sud, ponctués de vers empreints d’émotion : "Le vin sucré et les chansons s’élèvent, nous accueillons nos hôtes de tout cœur".

Entre authenticité et convivialité, la Foire d’automne 2025 s’affirme ainsi comme un lieu de rencontre entre traditions et modernité, contribuant à faire rayonner la gastronomie du Delta du Mékong - et, au-delà, l’image d’un Vietnam hospitalier et multiculturel auprès du public national et international.

VNA/CVN