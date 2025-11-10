Three O’Clock confirme sa présence en Inde avec l'ouverture de trois cafés à Gurugram

La chaîne de cafés vietnamienne Three O’Clock a officiellement fait son entrée sur le marché indien, le 8 novembre, avec l'ouverture simultanée de trois premiers établissements à Gurugram, dans l'État d'Haryana.

Photo : DNSG/CVN

Cet événement marque le coup d'envoi d'une série de six cafés qui devraient être pleinement opérationnels d'ici la fin de l'année. Cette expansion significative intervient onze mois après la signature du contrat de franchise internationale entre la société mère de Three O’Clock, Teatime, et FranGlobal, son partenaire franchisé exclusif pour le sous-continent indien.

Les trois premiers cafés ont été implantés dans des centres commerciaux dynamiques de Gurugram, à savoir Elan Epic Mall, AIPL Joy Central et AIPL Business Club. Cette zone est reconnue comme un pôle financier, technologique, de services et de santé majeur en Inde, attirant un bon nombre de jeunes professionnels, d'experts et de multinationales.

Selon le calendrier d'expansion, FranGlobal prévoit d'ouvrir un quatrième café à AIPL Joy Gallery ce mois-ci, tandis qu'un sous-franchisé inaugurera un cinquième établissement à Elan Miracle. Début décembre, Three O’Clock complétera cette première phase de déploiement avec l'ouverture de son sixième café à l'Airia Mall, consolidant ainsi la présence initiale de la marque vietnamienne sur ce vaste marché.

Gaurav Marya, président de FranGlobal, a souligné le potentiel considérable de l'Inde pour les marques internationales, notamment en raison de sa population jeune, dont 65% a moins de 35 ans. Il a noté la croissance rapide de la culture du café dans le pays, offrant des opportunités substantielles aux nouvelles enseignes. FranGlobal nourrit l'ambition d'établir 300 cafétérias Three O’Clock en Inde au cours des cinq prochaines années, avec des plans d'expansion dans les États du Gujarat et du Telangana dès le début de 2026.

Gaurav Marya a également salué l'efficacité de Three O’Clock, mettant en avant sa plateforme de gestion et d'exploitation professionnelle, ses normes de franchise claires et sa remarquable capacité à adapter ses produits aux goûts locaux, lui permettant de rivaliser efficacement avec les grandes marques internationales.

Photo : DNSG/CVN

Mme Thuân Nguyên, fondatrice et Pdg de Three O’Clock, a déclaré que cet événement représente une étape cruciale dans l'introduction de la culture du café vietnamien au public indien, ouvrant la voie à la diffusion des valeurs et de l'identité vietnamiennes à travers chaque établissement.

Conformément à leur accord, FranGlobal est chargé de développer la marque Three O’Clock en Inde, au Népal, au Sri Lanka et au Bangladesh, avec un engagement d'ouvrir un minimum de 100 établissements sur une période de dix ans. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Three O’Clock de s'étendre sur les marchés internationaux grâce au programme d'accélération de franchise de Go Global Holdings.

La présence en Inde marque le premier jalon international de Three O’Clock, ouvrant la voie à d'autres marchés comme le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l'Indonésie, et illustrant la compétitivité mondiale croissante des marques vietnamiennes.

VNA/CVN