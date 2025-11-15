Potage taro : la richesse des champignons et du tofu

Ce potage végétarien marie harmonieusement l’onctuosité du taro à la richesse umami des champignons séchés et à la douceur du tofu soyeux. Léger, profondément nourrissant et naturellement riche en fibres, il est parfait pour un repas végétal simple, équilibré et réconfortant.

Pour 3 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 5 petits taros

- 100 g de graines de lotus séchées

- 8 champignons parfumés séchés (shiitake)

- 100 g de haricots blancs

- 150 g de pleurotes (champignons huîtres)

- 150 g de tofu soyeux (2 morceaux)

- 2 brins de coriandre

- 1 tige de poireau

- 2 cuillères à café (c.à.c) de fond de légumes en poudre

- 1 c.à.c d’huile

- Sel et poivre

Préparation

- Éplucher les taros, les laver dans une eau légèrement salée, puis les couper en morceaux d’environ 2-3 cm. Faire tremper les graines de lotus et les haricots blancs pendant 10 minutes dans de l’eau tiède pour les attendrir.

- Faire tremper les champignons shiitakés 10 minutes dans de l’eau chaude, retirer les pieds puis rincer à l’eau froide. Égoutter. Les grands chapeaux peuvent être coupés en deux.

- Nettoyer les pleurotes, les tremper 7 minutes dans de l’eau salée, rincer à nouveau et déchirer en petits morceaux. Couper le poireau et la coriandre en petits tronçons. Couper le tofu soyeux en cubes de la taille d’un dé.

Cuisson

- Dans une grande casserole, verser 1,5 litre d’eau et porter à ébullition. Ajouter le taro et cuire à feu moyen 5 à 7 minutes, puis incorporer les graines de lotus.

- Au bout de 20 minutes de cuisson, quand le taro et le lotus commencent à devenir tendres, ajouter les haricots blancs. Couvrir et laisser mijoter à feu doux encore 10 minutes jusqu’à ce que les trois ingrédients soient fondants.

* Astuce : pour un bouillon clair et savoureux, écumez les impuretés pendant la cuisson.

- Dans une poêle, chauffer 1 c.à.c d’huile à feu moyen. Ajouter le poireau émincé et faire revenir.

- Incorporer ensuite les champignons shiitakés, les faire sauter 3 à 4 minutes, puis ajouter les pleurotes.

- Assaisonner avec 1/2 c.à.c de sel et 1/2 c.à.c de poivre. Faire sauter encore 2 à 3 minutes jusqu’à ce que les champignons soient tendres et légèrement dorés.

- Verser les champignons sautés dans la casserole de taro, bien mélanger.

- Ajouter 2 c.à.c de fond de légumes en poudre et ajuster selon le goût. Incorporer le tofu soyeux, la coriandre et un peu de poivre moulu. Éteindre le feu immédiatement pour garder le tofu intact.

- Le potage est prêt à servir ! Les morceaux de taro, de graines de lotus et de haricots blancs sont moelleux et légèrement sucrés, tandis que les champignons apportent un parfum boisé et une texture agréable. Le tout baigne dans un bouillon clair, doux et réconfortant.

Ce potage végétarien est à la fois simple, équilibré et nourrissant - parfait pour un repas complet et léger.

Nguyên Thành/CVN